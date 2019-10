München profitiert von seinem Image als Flusssurfer-Hauptstadt der Welt. Doch in der Szene rumort es. Ein Besuch an der Floßlände, wo alles begonnen hat.

Manchmal bedarf es bloß zweier chinesischer Touristinnen, um zu verstehen, was abgeht. Wenn so ein Duo beim Anblick von einer Gruppe junger Herren, die im Lehel auf Fahrrädern um die Ecke biegt, unter dem Arm spitz zulaufende Planken aus hellem Kunststoff, anfängt mit den Füßen zu tippeln, mit dem Finger auf die mutmaßlichen City-Surfer zeigt und sich zujauchzt, als wäre das Ziel aller Sightseeingträume ganz nah, dann wird einem schlagartig klar: Wellenreiten inmitten einer Millionenstadt ist doch nicht so selbstverständlich, wie es sich nach fast fünf Jahrzehnten des Flusssurfens in München für manch einen anfühlen mag.

München, die unbestrittene Riversurf-Hauptstadt der Welt, ist gesegnet mit Wellen. Vier regelmäßig surfbare Wogen formt die Isar mit ihrer wilden Kraft. Gepfercht in Ableitungen aus betonierten Bachbetten entsteht aus ihrem Wasser die wohl druckvollste, die stabilste und die am stärksten frequentierte dauerhaft surfbare Flusswelle der Welt. Vielleicht ist sie sogar die am meisten gesurfte Welle überhaupt: die Eisbachwelle. Trotz der Warnhinweise: Nicht für Anfänger. Trotz der hinter der Welle in ihrem Abwärtssog wartenden 24 Kantsteine. Lange stand sie im Ruf als ein Ort, an dem das angestammte Personal Neuen gegenüber schnell mal ungemütlich wird. Ein Schutzmechanismus, der angesichts des Andrangs, der dort im Sommer bis oft tief in die Nacht herrscht, zu erodieren scheint.

Einige hundert Meter stromabwärts, an der Dianabadschwelle, gibt es eine zweite, kleinere, freundlichere Welle. Hier ist das Surfen eigentlich verboten. Totenkopfschilder und durchgestrichene Surfstrichmännchen warnen - trotzdem wird das Surfen vom Hausherrn, dem Freistaat, toleriert. Weiter südlich, unterhalb der Wittelsbacherbrücke, entsteht bei ausreichend hohem Pegelstand der Isar eine gemütliche Genusswoge, surfbar mit großen Brettern. Und in Thalkirchen verfügt die Stadt über einen anfängerfreundlichen Spot, mit Prallschutz aus Kunststoff an den Seitenwänden des Kanals und Einstiegserleicherungen, um gefahrlos für erste Versuche aufs Brett zu kommen.

Detailansicht öffnen An der Dianabadschwelle ist das surfen toleriert, aber eigentlich verboten. (Foto: Philipp von Nathusius)

Vor zwei Jahren ist in der Vorstadt, in Taufkirchen, sogar eine fünfte Welle hinzugekommen, wenngleich nur gegen Eintritt surfbar. Viele alteingesessene Surfer betrachten sie als "Fluch und Segen" zugleich. Ein Segen, weil jede Welle mehr besser sei. Und ein Fluch, weil sie täglich neue Surfer ausspucke, die ihre gegen teures Eintrittsgeld erworbenen Fähigkeiten auf den frei zugänglichen Wellen der Stadt weiterentwickeln wollen. Jochen-Schweizer-Welle hin oder her, die Situation für die Surfer in München sollte eigentlich eine luxuriöse sein. Doch nach dem Sommer 2019 scheint die Seele der Surfstadt angefasst.

Detailansicht öffnen Produziert täglich neue Surfer und Surferinnen: die Jochen-Schweizer-Welle. (Foto: Claus Schunk)

Ein später Donnerstagnachmittag Ende September. Die tief stehende Sonne betupft die große Wiese sparsam mit Lichtflecken. Einige Fahrräder, Rucksäcke und Handtücher liegen herum. Auf der kleinen Brücke, die über den Kanal der Floßlände führt, hat sich Laub im Maschendraht verfangen. Ein paar Spaziergänger sind stehen geblieben, Gäste vom Campingplatz nebenan. Sie schauen den Surfern von hinten aufs Haupt und hinunter auf eine spiegelglatte Woge.

Detailansicht öffnen Die Floßlände in Thalkirchen ist der Ursprungsort des Flusssurfens in München und die einzige wirkliche Anfängerwelle der Stadt. (Foto: Robert Haas)

"So gut wie jetzt ist die Welle das ganze Jahr noch nicht gelaufen", sagt Dieter Deventer, blonde Haare, freundliches, breites Lachen. Der 66-Jährige zieht sich um, die Session für heute ist vorbei. Die Welle liegt bereits im Schatten. So auch die Schlange zu ihren Seiten. 20 in Wetsuits gezwängte Menschen warten auf einen Ritt, die eine Hälfte links, die andere rechts. Keiner drängelt, manche vertreiben sich die Zeit und ratschen, lachen, klopfen auf ihre Bretter, wenn einer oder einem auf dem Wasser ein besonderes Manöver gelingt. Andere bibbern so lange, bis sie endlich wieder an der Reihe sind. Die vollen zehn Minuten. Lufttemperatur: elf Grad, das Wasser bloß ein paar Grad wärmer.