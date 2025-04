Von Philipp Crone und René Hofmann

„Crazy, so etwas habe ich noch nie gesehen“, sagt Dylan. Wasser, das mitten in der Stadt aus einem dunklen Tunnel schießt und eine so beeindruckende Welle formt. Dabei blickt der 22-jährige US-Amerikaner auf ein vergleichsweise eher tristes Bild an diesem Morgen: eine verwaiste Welle umgeben von Absperrungen. Die Feuerwehr hat diese aufgestellt, nachdem am Gründonnerstag eine Surferin hier schwer verunglückte. Das Seil, das die 33-Jährige an ihrem Fuß befestigt hatte, um ihr Board zu sichern, verfing sich offenbar an etwas. Erst nach einer halben Stunde konnte die Frau von der Feuerwehr aus dem Wasser befreit werden. Am Mittwoch dieser Woche ist sie gestorben.