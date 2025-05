Neulich im Supermarkt. Wie üblich: beim Betreten gähnende Leere an den Kassen. Wie auch üblich: nach Beendigung der Einkaufsrunde ellenlange Schlangen an den Kassen. Hat das eigentlich mal jemand empirisch erforscht, dieses Phänomen? Egal, anderes Thema. Es gibt inzwischen ja ein Lösungsangebot für diese Fälle: die Selbstbedienungskassen. Der Self-Checkout.

Hier darf man selbst aktiv werden, seine Produkte geschwind über den Scanner ziehen. Das soll schneller gehen, dem Kunden Wartezeit und dem Unternehmen Personalkosten sparen. Heißt es.

Also den Liter Milch drüber gezogen, Piep, die Butter, Piep, läuft ja bestens. Avocado. Hm. Ist das Gemüse oder Obst? Ah ja. Piep. Äpfel. Bio oder nicht Bio? Puh, wenn man das noch wüsste. Zur Sicherheit Bio. Piep. Banane. Der Knopf bietet nur Strauchbanane an. Nein, es sind nur zwei einzelne Bananen. Gibt es hier nicht, oder? Piep. Was hat denn jetzt gepiept? Piep. Schon wieder. Beschämter Blick nach links, nach rechts. Sieht jemand, wie dilettantisch man sich hier gerade verhält? Natürlich, es sehen alle. Denkt der Typ nebenan, man klaue hier gerade zwei Bananen?

Man fühlt sich so, wie sich die Nutzer der Deutschen Bahn diese Woche gefühlt haben müssen, als die Information kam, dass von Dezember 2026 an Hochgeschwindigkeitszüge von München nach Italien fahren werden und dann die eher ernüchternde Fußnote folgte, dass das mit der Hochgeschwindigkeit erst ab Italien gilt. Erst erscheint alles glänzend und neu und besser, aber irgendwie bleibt doch alles wie immer, nur ohne Umsteigen.

Was hat denn jetzt schon wieder gepiept? Nun steht auch schon ein etwa 15-jähriges Mädchen in der Schlange für diese Kasse, der Puls steigt. Kein Mitarbeiter in Sicht, klar, die sitzen ja an der Kasse und scannen die Produkte in Windeseile, weil sie eben absolute Scan-Profis sind. Ein rotes Licht leuchtet auf, „Bitte an Mitarbeiter wenden“, ach nee.

„Drücken Sie mal hier?“, sagt das Mädchen freundlich, eine Tüte Chips und zwei Coladosen in der Hand. Wahrscheinlich glaubt sie, man sei Jahrgang 1920 und steinalt, mindestens Boomer. Jetzt leuchtet alles grün, der Weg nach draußen ist frei. Die Würde wieder hergestellt.

Zwei Straßenecken weiter dann ein Blick auf den noch hastig herausgezogenen Kassenzettel: keine Bananen drauf. Dafür vier Gläser Essiggurken, die man nie gesehen hat. Niemals wird man je wieder einen Fuß in diesen Supermarkt setzen. Wann fährt doch gleich der nächste Hochgeschwindigkeitszug nach Italien?