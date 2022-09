Wenn München feiern will, dann regnet es in diesem Sommer. Auch beim Superbloom werden die Fans pitschnass, das Festival muss unterbrochen werden und nicht alle fühlen sich gut informiert. Für Superstar Rita Ora verzieht sich das Gewitter rechtzeitig.

Von Katharina Blum und Anna Weiß

Man kennt das ja schon in diesem Sommer: Wenn München feiern will, dann regnet es. Beim Mega-Giga-Superlativ-Konzert von Helene Fischer waren die Fans vor zwei Wochen zwar atemlos, aber auch pitschnass. Bei Robbie Williams zeigte sich das Wetter eine Woche später versöhnlicher, es regnete erst beim letzten Song. Und an diesem Samstag schüttete es schon wieder beim Superboom. So sehr, dass das Festival für eineinhalb Stunden unterbrochen werden musste.

Detailansicht öffnen Die gute Laune wollen sich diese Fans nicht von ein paar (oder auch ein paar mehr) Regentropfen vermiesen lassen. (Foto: Florian Peljak/Florian Peljak)

Detailansicht öffnen Ob seine Schminke wohl wasserfest ist? (Foto: Florian Peljak/Florian Peljak)

Detailansicht öffnen Ein Regentanz? (Foto: Florian Peljak/Florian Peljak)

Durch das miese Wetter gab es das ein oder andere Line-Update, immerhin: Pünktlich zum Auftritt von Superstar Rita Ora ("Let You Love Me") auf der Superstage (auf dem Tollwood-Gelände) hatte sich das Gewitter verzogen. Ihr Auftritt begann aber auch eine halbe Stunde verspätet.

Gegen 16.30 Uhr hatte der Veranstalter eine Schlecht-Wetter-Info via Lautsprecherdurchsagen abgegeben und über seine Social-Kanäle informiert: Bitte stellt euch unter. Um 19 Uhr dann die Entwarnung: Es geht weiter.

Nicht alle fühlten sich ausreichend informiert: "Seit 2 Stunden warten und keine Info unterm Olympiadach. Toiletten überfüllt, ewige Schlangen bei den Versorgungsständen. Gebt uns endlich mal ne Info!!!", kommentierte eine Teilnehmerin bei Facebook. Andere nannten die Organisation "katastrophal", manche wollten noch ihre Tickets für Sonntag loswerden: "Wer sich noch auf Tickets freut, meldet sich bei Bedarf bitte bei mir."

Detailansicht öffnen Nach dem Unwetter ging es zeitverzögert weiter wie hier auf der Neoneo Stage: im Publikum von Umme Block. (Foto: Florian Peljak/Florian Peljak)

Superbloom ist das erste Groß-Open-Air im Olympiapark seit dem letzten "Rockavaria" 2016. 120 Programmpunkte in einem Dutzend Manegen, bespielt von Musikern, Artisten, Tänzern, bildenden Künstlern, Comedians und Wissenschaftlern, soll es am Wochenende geben.

Jeweils von 11 Uhr (da war zwar noch wenig los, aber das Wetter noch schön) bis Mitternacht, gab und gibt es am Samstag und Sonntag nicht nur etwa 60 Konzerte von internationalen, nationalen und regionalen Musikern, sondern in elf "Experience"-Arealen auch Artisten, Tänzer, bildende Künstler, Zauberer, Podcaster, Kinderlieblinge, Comedians, Wissenschaftler und Aktivisten.

