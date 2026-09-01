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Superbloom-Festival im OlympiaparkPerfektion statt Spontaneität: So war das Konzert von Lorde in München

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29 Jahre und ein absoluter Bühnenprofi: Lorde.
29 Jahre und ein absoluter Bühnenprofi: Lorde.
Robert Haas

Zum ersten Mal gibt es beim Superbloom-Festival in München eigenständige Konzertabende. Zum Auftakt präsentiert sich der neuseeländische Pop-Star Lorde im Olympiapark.

Kritik von Jürgen Moises

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Am Ende einer Tour kann man schon mal emotional und melancholisch werden. Es ist nur die Frage, ob man das als Musiker oder Musikerin auch zeigt. Bei Lorde? Da ist das klar. Da heißt die Devise: Raus damit mit den eigenen Überlegungen und Emotionen, als sie beim Superbloom-Festival am ersten von drei separierten Konzertabenden als Headlinerin im Olympiapark auf der Bühne steht.

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Münchner Olympiapark
:Erste Höhepunkte und Überraschungen beim Superbloom

Vieles ist beim Festival in diesem Jahr anders, weil das Olympiastadion wegfällt. Auf eines aber können sich die Fans verlassen: Es gibt verdammt gute Musik und jede Menge Spaß.

Von Ralf Dombrowski und Merle Sophie Rickers

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