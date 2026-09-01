Am Ende einer Tour kann man schon mal emotional und melancholisch werden. Es ist nur die Frage, ob man das als Musiker oder Musikerin auch zeigt. Bei Lorde? Da ist das klar. Da heißt die Devise: Raus damit mit den eigenen Überlegungen und Emotionen, als sie beim Superbloom-Festival am ersten von drei separierten Konzertabenden als Headlinerin im Olympiapark auf der Bühne steht.
Superbloom-Festival im OlympiaparkPerfektion statt Spontaneität: So war das Konzert von Lorde in München
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Zum ersten Mal gibt es beim Superbloom-Festival in München eigenständige Konzertabende. Zum Auftakt präsentiert sich der neuseeländische Pop-Star Lorde im Olympiapark.
Kritik von Jürgen Moises
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