Von Jürgen Moises

Er sei froh, dass er in den vergangenen Jahren so viele verschiedene Länder, Kulturen, Menschen kennenlernen durfte. Das sagte der Sänger der amerikanischen Band Imagine Dragons Dan Reynolds am Sonntag auf der Hauptbühne des Superbloom-Festivals im Münchner Olympiastadion. Und dass es das Tolle an der Musik sei. Dass sie genau so etwas möglich mache. Dann sagte er noch: "Ich liebe Euch! Und ich hoffe, wir haben noch viele Jahre zusammen." Beim am Ende des zweiten Festivaltages sicherlich erschöpften, aber immer noch sehr euphorischen Publikum traf er damit auf offene Ohren. Und das galt auch für seine zweite, etwas später geäußerte Botschaft: Dass man seinen Schmerz nicht für sich behalten, sondern mit anderen teilen solle. Und dass wirklich jedes Leben lebenswert sei.