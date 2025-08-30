Auf den Wangen der U-Bahn-Passagiere glänzt feiner Glitzerstaub, Bauch- und Umhängetaschen sind prall gefüllt, die ersten Weinflaschen werden entkorkt und an die Lippen geführt – Samstag, Eröffnungstag des Superbloom-Festivals. Den Startschuss gibt um kurz vor zwölf Esther Graf. Noch tummelt sich lediglich eine kleine, gutgelaunte Schar von Fans vor der Bühne, als die österreichische Sängerin in dunkler Jacke auf die Super Stage im Münchner Olympiastadion prescht.

Das zweitägige Open-Air-Festival findet dieses Jahr zum vierten Mal statt. Seitdem hat das ambitionierte Programm des Festivals wieder etwas an Umfang verloren: In diesem Jahr besteht nur noch die Hälfte der ursprünglich elf Nicht-Musik-Themenbereiche – und auch Theater-, Tanz- und Zirkusangebote sind etwas geschrumpft.

Dennoch ist auch in diesem Jahr ein umfangreiches Programm geboten. Mit Auftritten internationaler Superstars wie Post Malone und Hozier auf den nebeneinanderliegenden Hauptbühnen – die Olympic Stage und die Super Stage bilden seit vergangenem Jahr eher eine einzige Bühne mit Trennwand als zwei separate Bühnen – über deutsche Größen wie Ikkimel und 01099 bis hin zu Artistenshows, „Dance-Twerkouts“ und DJ-Auftritten wird den Gästen wohl kaum langweilig werden.

Unmittelbar auf Esther Grafs Auftritt folgt Cat Burns auf der benachbarten Olympic Stage. Während des Auftritts der britischen Sängerin wächst das Publikum langsam. Und mit der Ankunft Soho Banis gegen halb zwei wird es schließlich rappelvoll im Olympiastadion. Der Rapper, sein Pianist und weitere drei Mitstreiter erscheinen einheitlich und bis auf die letzten Details in Weiß gekleidet auf der Super Stage. „Super Bloom, die Sonne küsst uns“, ruft der junge Berliner ins Publikum, und just in jenem Moment taucht die Sonne die Bühne mitsamt ihrer Protagonisten tatsächlich in strahlendes Weiß.

Gleichwohl bleibt das Wetter wechselhaft, dichte Wolken und kurzer Sonnenschein wirken im Gegenspiel. Davon lassen die Besucher sich keinesfalls die Laune vermiesen – auf dem Gelände des Olympiaparks, inmitten der glitzernden, bunten Menschenmassen, herrscht eine allgemeine Vorfreude auf dieses aufregende Wochenende.