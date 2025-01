Die erste große Zugnummer ist Post Malone: Der amerikanische Rapper, Produzent und Schauspieler hatte im vergangenen Jahr mit „F1-Trillion“ ein Nummer-eins-Album in den USA und Großbritannien, seinen schlurfig-hallenden Song „Rockstar“ haben Hip-Hop-Fans auch hierzulande im Ohr. Dass auch die portugiesisch-kanadische Pop-Heldin Nelly Furtado mit Hits wie „I’m Like A Bird“ noch die Massen bezirzen kann, das hat sie in München zuletzt beim EM-Fest auf der Theresienwiese bewiesen. Und der irische Singer-Songwriter Hozier kann mit Nummern wie „Take Me To Church“ auch Open-Air-Flächen zu Pop-Tempeln machen, so wie Tiësto (seit Jahren einer der bestbezahlten DJs der Welt) das Olympiastadion in eine riesige Tanzfläche verwandeln will.

Den Olympiapark kulturell zum Blühen bringen, das schaffte Superbloom 2024. (Foto: Superneo)

Die nationale Szene ist vorwiegend mit Hip-Hoppern stark vertreten: Es kommen etwa Alligatoah (der jüngst mit seinem Metal-Rap die Olympiahalle erbeben ließ), der spanisch-deutsche Summer-Feeling-Rapper Montez („Auf und ab“) und die Dresdner Nummer-eins-Garanten 01099 („Kinder der Nacht“).

Die Superbloom-Organisatoren aus Berlin legen Wert darauf, dass die täglich 50000 Gäste nicht nur durch Musik unterhalten werden. Dafür hat man unter anderem Siegfried & Joy engagiert: zwei Zauberclowns, die es zwar in Las Vegas nicht geschafft haben, aber dafür im Internet Millionen Fans haben.

Auch ohne echte Tiger, aber mit viel Charme verzaubern Siegfried & Joy ihr Publikum (wie hier bei Tollwood 2023). (Foto: Robert Haas/Robert Haas)

Die in München aufgewachsene Festival-Direktorin Fruzsina Szep blickt der vierten Ausgabe gespannt entgegen: „Das Jahr 2024 brachte einige Herausforderungen mit sich“, sagt sie, „für 2025 bleiben wir unserem Konzept treu – dennoch haben wir gezielt Anpassungen vorgenommen, um Bereiche zu verbessern, die noch nicht perfekt waren. Dankbar sind wir auch für das Gefühl, dass das Superbloom mittlerweile ein fester Teil Münchens geworden ist und eine treue Fangemeinde hat, die uns jedes Jahr ihr Vertrauen schenkt.“

Ein paar der limitierten „Early Bird Tickets“ gibt es noch für kurze Zeit auf der Superbloom-Homepage (superbloom.de/tickets).