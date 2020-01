Ob Halle, Wirtschaft oder Kino: Es gibt zahlreiche Orte in der Stadt, an denen man das größte Sportereignis der Welt live verfolgen kann.

Das größte Sportereignis der Welt wird Sonntagnacht wieder Hunderte Millionen Menschen vor die Bildschirme locken. Beim Super Bowl treten dieses Mal die Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers an. Kick-off in Florida ist um 18.30 Uhr - für die Footballfans in Deutschland bedeutet das: 0.30 Uhr. Wer lang genug wach bleiben will, um auch das Ende des Endspiels noch mitzuerleben, der schaut wohl am besten in Gesellschaft. Dafür gibt es in München zahlreiche Möglichkeiten.

Die größte aller Super-Bowl-Partys in München steigt - wie schon in den Vorjahren - in der Tonhalle. Das ehemalige Industriegebäude im Werksviertel lädt schon von 20 Uhr an zu einer Feier im US-amerikanischen Stil. Später wird das Match dann auf einer 40 Quadratmeter großen Leinwand übertragen. Bis zum Kick-off sollen Mitmach-Attraktionen und "Challenges" das Warten verkürzen. Die Tickets kosten 15 Euro, für die Online-Reservierung ist die Frist aber bereits abgelaufen.

Eine Großleinwand wird auch im Substanz (Ruppertstraße 28) ausgerollt. Für das Public Viewing kann man vorab reservieren - man kann aber auch einfach vorbeikommen. Der Einlass ist von 20 Uhr an, serviert wird amerikanisches Fingerfood.

Kulinarisch gut umsorgt dürften Footballfans auch im Kennedy's sein. Das Irish Pub am Sendlinger Tor verspricht für Sonntagnacht Burger, Chicken Wings und reichlich Pommes. Das Spiel wird auf fünf Bildschirmen im US-Originalton übertragen. Der Eintritt ist frei, los geht's um 23 Uhr.

"Bayerisch inszeniert" wird die Super-Bowl-Übertragung im Franziskaner in der Au (Schornstraße 2). Der Wirt verspricht Hot Dogs mit Sauerkraut und Burger vom heimischen Rind - also bayerisch-amerikanische Fusionsküche. Los geht es um 23 Uhr.

Für zwei Euro Eintritt - der komplett als Wertmarke einlösbar ist - können Fans auch in der TU-Mensa an der Arcisstraße mitfiebern. Die Studentische Vertretung lädt zur Live-Übertragung auf der Großleinwand, Einlass ist ab 23 Uhr. Es gilt das Biergartenprinzip: Essen darf mitgebracht werden, Getränke muss man kaufen. Restkarten werden am Eingang verkauft, so lange es noch welche gibt.

Wer Touchdowns und Field Goals lieber gemütlich im Kinosessel verfolgen möchte, kann das im Cadillac & Veranda Kino (Rosenkavalierplatz 12) oder auch im Mathäser Filmpalast am Stachus tun. Im Cadillac & Veranda geht es um 22:45 Uhr bei freiem Eintritt los. Im Mathäser ist Platz für insgesamt 800 Zuschauer, hier beginnt um 22:40 Uhr die Übertragung der Vorberichte, Tickets gibt es online für 8,50 Euro.

Auf der 175 Quadratmeter großen Leinwand des Mathäser dürfte auch die Halbzeit-Show gut zur Geltung kommen. Als Hauptacts der 15-minütigen Pause sind Jennifer Lopez und Shakira angekündigt. Die amerikanische Nationalhymne vor dem Spiel singt in diesem Jahr Demi Lovato und Yolanda Adams intoniert unmittelbar vor dem Anstoß "America the Beautiful".