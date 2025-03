Einen, zwei, drei Schläge benötigt Josef Schrädler, Direktor der Staatsbrauerei Weihenstephan , beim Anstich des ersten Fasses. Die vermutlich älteste Brauerei der Welt übernimmt das frühere Edelrestaurant von Alfons Schuhbeck , die „Südtiroler Stuben“, am Münchner Platzl. Somit macht sie nun der anderen bayerischen Staatsbrauerei, dem Hofbräuhaus, Konkurrenz.

Der ursprünglich geplante Stehausschank im Freien muss aufgrund des schlechten Wetters an diesem Tag auf die Baustelle verlegt werden. Trotzdem ist die Stimmung am Platzl, dem „Münchner Wohnzimmer“, ausgelassen. Die teilweise Übernahme des Gebäudes durch Weihenstephan sei ein „Riesen-Upgrade“, freut sich Markus Blume (CSU), der bayerische Minister für Wissenschaft und Kunst. Auch Josef Schrädler zeigt sich zufrieden. „Die Räumlichkeiten sind ideal für uns.“

Das Restaurant werde in mehrere Teile eingeteilt, erklärt dieser. In einem vorderen Bereich befänden sich ein Stehausschank und Sitzplätze, weiter hinten im Laden dann eine abgetrennte Alm-Stube. Das Highlight sei jedoch der „Chefs-Table“. Nach dem Ansatz der Erlebnisgastronomie könnten Besucher dort die Köche bei der Zubereitung des Essens beobachten. Hochwertige bayerische Küche soll es geben, aber im Mittelpunkt steht laut Schrädler klar das Bier. Noch ist viel zu tun, bis die 180 geplanten Plätze bewirtschaftet werden können, der Umbau wird voraussichtlich noch ein gutes Jahr dauern. Anfang 2026 soll das Wirtshaus dann seine Türen für Besucher öffnen.

Mehr als zwei Jahre stand das Gebäude am Platzl leer. Zuvor befanden sich dort die Südtiroler Stuben, das Edelrestaurant des Star-Kochs Alfons Schuhbeck. Dieses hatte - wie nahezu alle Betriebe des Kochs – nach dessen Verurteilung wegen Steuerhinterziehung und einer Insolvenz schließen müssen. Jahrelang hatten Schuhbecks Betriebe das Bild des Platzl geprägt.

Das Haus in der Münchner Innenstadt ist im Eigentum des Freistaats Bayern und wird von der Staatsoper verwaltet. Diese hatte nach der Schließung von Schuhbecks Restaurant zunächst Eigenbedarf angemeldet. Künftig wird sie sich deshalb das Gebäude mit der Brauerei aus Freising teilen. Blume will noch keine konkrete Nutzung bestätigen, sprach aber unter anderem von einer Kita, die in den oberen Stockwerken Platz finden soll. Die Idee, dass die Brauerei dort einzieht, hatte der Minister nach eigenen Angaben selbst ins Spiel gebracht. Durch die Kombination aus Oper und Brauerei würden die „Hochkultur und Lebenskultur“ vereint, erklärt er.