Von Joachim Mölter

Eines der beiden Vorschulkinder, die Anfang August im Südbad in Sendling bewusstlos aus einem Schwimmbecken geborgen wurden, ist am Samstagnachmittag gestorben, wenige Tage nach seinem fünften Geburtstag. Das teilte die Polizei am Montag mit. Der Junge war am Abend des 12. August mit seinem Zwillingsbruder in einem unbeobachteten Moment aus dem Blick der Mutter entschwunden. Die beiden waren dann auf unbekannte Weise in das Becken geraten.

Das war freilich zu tief für sie, um dort zu stehen, und schwimmen konnten sie nicht. Badegäste hatten die Kinder schließlich im Wasser entdeckt. Ersthelfer und Rettungskräfte begannen nach der Bergung umgehend mit Wiederbelebungsmaßnahmen, anschließend wurden beide Jungen ins Krankenhaus gebracht. Während sich der Zustand des einen schnell besserte, erlangte der zweite das Bewusstsein nicht mehr.