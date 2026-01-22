Als Christopher Knoll noch ein kleiner Junge war, hat seine Schwester im Auto etwas erzählt. Um die acht, neun Jahre alt muss er da gewesen sein. Was genau das für eine Geschichte war, daran erinnert er sich nicht mehr. Aber es fiel ein Wort dabei, „schwul“. Knoll kannte den Begriff nicht. Und so erklärte die Schwester ihrem kleinen Bruder, was sie meinte: wenn sich zwei Männer sehr, sehr lieb haben. „Da wusst’ ich: Das bin ich“, sagt Knoll. „Und ich spürte auch, dass ich das niemandem sagen darf.“