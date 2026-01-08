Deutschland bibbert – und München ? Bis Freitagmorgen warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Glatteis und damit verbundenen Einschränkungen im Schienen- und Straßenverkehr. Der Flughafen baut, einschließlich notfalls anforderbarer Traktoren von Landwirten aus der Region, auf insgesamt gut 180 Fahrzeuge und pro Schicht auf rund 200 Einsatzkräfte, um die Rollbahnen von Eis freizuhalten. Um den Bedarf an ⁠Streusalz zu reduzieren, werden Straßen und Fußwege mit Gurkenwasser, also wiederverwerteter Einmachbrühe, eisfrei gehalten.

Nach Prognosen des DWD werden die Temperaturen im Laufe des Freitags und am Samstag wieder über dem Gefrierpunkt liegen. Am Freitag sollen sie sogar auf bis zu sieben Grad plus klettern, am Samstag liegen die Höchstwerte immerhin noch bei vier Grad plus.

In der Nacht zum Sonntag erwarten die Meteorologen dann wieder Tiefstwerte von minus sieben Grad. Zu Beginn der kommenden Woche könnten die Temperaturen in München und großen Teilen Oberbayerns wieder über null Grad liegen.

Welchen Einfluss die Plusgrade auf die zugefrorenen Gewässer in München haben werden, lässt sich laut DWD nicht pauschal beantworten und hängt von mehreren Faktoren wie Wind und Regen ab. „Es gibt keine klare Faustformel“, heißt es von der Münchner Niederlassung des DWD. Wer also aufs Eis möchte, sollte sich vorab über die jeweilige Tragfähigkeit informieren und im Zweifel Abstand von seinem Vorhaben nehmen.

Viele Münchner zieht es derzeit mit Schlittschuhen auf den Nymphenburger Kanal. (Foto: Sven Hoppe/dpa)

Während sich die einen über die zugefrorenen Gewässer gefreut haben, hat der zurückliegende Dauerfrost die Verkehrsbetriebe in und um München vor Herausforderungen gestellt – größere Störungen sind jedoch ausgeblieben. Besonders anfällig für durch die Kälte bedingten Störungen sind die bundesweit mehr als 65 000 Weichen im Streckennetz der Deutschen Bahn. Viele von ihnen sind deshalb inzwischen mit Weichenheizungen ausgestattet. Das hat bislang große Störungen bei der Münchner S-Bahn verhindert, auch wenn die Bahn betont, man sei „auch bei bestmöglicher Vorbereitung nicht gegen alle Witterungen gefeit“. Auch die MVG meldet bislang keine größeren Beeinträchtigungen.

Besonders zu schaffen macht der Frost der vergangenen Tage hingegen Menschen ohne festen Wohnsitz. Je kälter es ist, desto problematischer sei deren Situation, berichtet Berthold Troitsch vom Verein „Kältebus München“. Gleichwohl seien die Menschen so gut wie möglich vorbereitet und würden sich mit einem zweiten Schlafsack oder zusätzlichen Decken vor den eisigen Temperaturen schützen. „Generell sind zurzeit weniger Menschen auf der Straße“, beobachtet Troitsch. Viele hätten sich wegen des Frosts einen Platz in einem Notquartier oder andere Übernachtungsmöglichkeiten besorgt.