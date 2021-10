Sturmtief Ignatz kann auch Spaß machen - wie hier am Neuhofer Berg in Sendling.

Umgefallene Bäume, quergestellte Gerüste, Probleme bei S-Bahn und Tram: "Ignatz" hat einige Schäden in der Stadt angerichtet. Die Kinder aber freuen sich.

Sturmtief Ignatz hat auch München seit dem frühen Donnerstagmorgen kräftig durcheinander gewirbelt. Bis zum Nachmittag verzeichnete die Feuerwehr rund 70 Einsätze.

In der Höhenkircherstraße musste ein nach einem Brand installiertes Notdach wieder abgenommen werden, das der Wind zerrissen hatte. Und in der Agnes-Bernauer-Straße hatte sich ein Gerüst quer gestellt, weswegen auch die Tram zeitweise nicht fahren konnte. In der Johanneskirchner Straße war ein Baum auf eine Stromleitung für Straßenbeleuchtung gefallen. Bei der Vielzahl der Einsätze habe es sich aber eher um kleinere Dinge wie herabgefallene Äste, umgestürzte Mülltonnen oder Absperrungen gehandelt, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Zu größeren Behinderungen, Einschränkungen und Zugausfällen ist es im S-Bahn-Verkehr gekommen: Zwischen Lochhausen und Olching blockierte ein Baum in der Oberleitung die S-3-Strecke. Wegen hängengebliebener Äste und Planen in der Oberleitung stellte die Bahn über Stunden den Betrieb der S 1 zwischen München-Ost und Flughafen ein.

Nur die Kinder hatten ihren Spaß - wie hier am Neuhofer Berg in Sendling: Sie nutzten die kräftigen Böen, um ihre Drachen möglichst hoch in die Luft steigen zu lassen.