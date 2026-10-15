Geschafft! Stolz halten Fanny und Annabell ihre Zeugnisse in der Hand. Der Masterabschluss in Dramaturgie ist da und das Studium an der Ludwig-Maximilians- Universität (LMU) damit vorbei. Wie fühlt man sich in so einem Moment, in dem ein Lebensabschnitt endet, von dem es oft heißt, er sei der beste?

Fanny, Annabell und ihr Kumpel Henryk freuen sich vor allem über das Geschaffte, als sie sich vor dem Brunnen am Geschwister-Scholl-Platz zum obligatorischen Fototermin treffen. Es ist fast schon ein Ritual: Wer an der LMU studiert hat, macht vor dem Brunnen der Universität ein Foto mit seinem Zeugnis.

Ein paar Meter abseits des Brunnens haben Redakteurinnen und Redakteure der Süddeutschen Zeitung mit einem Infostand Stellung bezogen. Immer wieder hört und liest man davon, wie schwer es Studierende in der bayerischen Landeshauptstadt wegen der hohen Lebenshaltungskosten haben. Aber wie schätzen die jungen Menschen ihre Situation in der teuersten Stadt Deutschlands ein?

Um das herauszufinden, hat die München-Redaktion der SZ einen Tag vor der LMU verbracht und mit Studierenden über hohe Mieten und Chancengleichheit gesprochen – und darüber, warum sich dennoch so viele für ein Studium in München entscheiden.

Henryk, Fanny und Annabell (v. l.) freuen sich vor der LMU über ihren Masterabschluss. Foto: Florian Peljak

Während Fanny, Annabell und Henryk ihren Abschluss feiern und ins Berufsleben starten, fängt für andere die Zeit zwischen Vorlesung, Mensa, Seminarraum und Fachschaftsparty gerade erst an. Maggie und Pia, beide 19 Jahre alt, sind erst vor zwei Wochen nach München gezogen. Maggie wird hier Politik und Geschichte studieren, Pia hat sich für Jura entschieden.

Das Leben für Studierende in München ist so teuer wie nirgendwo sonst in Deutschland, sie müssen hier im Schnitt 850 Euro monatlich für ein WG-Zimmer bezahlen. „Wenn ich von meinen Eltern keine Unterstützung bekommen würde, hätte ich auch nicht München gewählt“, sagt Maggie. „Ich kenn’ Leute, die das auch gern gemacht hätten, aber jetzt in eine andere Stadt sind deswegen.“

Auch Pia findet, es sei in München „schon sehr schwierig“, eine Bleibe zu finden. Was sich ändern müsste, damit es Studierende in München ein wenig leichter haben? Das liege auf der Hand, meint Pia. „Die Wohnsituation.“ Das sagen fast alle Studierende an diesem Dienstag in der ersten Woche des Wintersemesters vor der LMU.

Es geht aber auch um andere politische Themen. Ben zum Beispiel findet, die Politik kürze viel zu viel im sozialen Bereich. Dies führe unter anderem dazu, dass die Voraussetzungen, unter denen junge Menschen ins Leben starten, noch ungleicher würden. „Ich merke, dass Generationen, die nach mir kommen, einfach weniger Chancen haben als ich“, sagt der 21-jährige Philosophiestudent. Überhaupt findet er, junge Menschen bräuchten wieder mehr das Gefühl, „dass die Politik was für uns tut“.

Trotz all dieser Probleme und Herausforderungen bereut niemand vor der LMU seine Entscheidung für ein Studium in München. Ben sagt, es sei richtig gewesen, in seiner Heimatstadt zu bleiben. „Ich liebe München wirklich sehr“, sagt er. Und Maggie, die Neu-Münchnerin, hatte neulich auf dem Weg ins Geschwister-Scholl-Institut einen „Wow-Moment“, wie sie sagt. Ihr Weg führte sie durch den Englischen Garten, und als sie mit dem Fahrrad durch den Park gefahren ist, der sogar noch etwas größer ist als der Central Park in New York, dachte sie: Wow, wo sonst gibt es so viel Grün mitten in der Stadt! Das tröstet zumindest ein wenig über die horrenden Mieten hinweg.

Am heutigen Donnerstag, 15. Oktober, veranstalten die Hosts des SZ-Podcasts „Hey München“ ein Pubquiz im Beisl in der Utzschneiderstraße 8. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Ganz besonders willkommen sind Studierende.