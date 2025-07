Fünf Informatikstudenten der Technischen Universität haben ein Programm mit künstlicher Intelligenz entwickelt, das Fragen zu den Inhalten von Kursen und Vorlesungen beantwortet. Das Interesse an den Hochschulen ist groß.

Von Catherine Hoffmann

Für viele Menschen gehört generative KI längst zum Arbeitsalltag. Auch im Leben von Studierenden hat Künstliche Intelligenz mittlerweile einen festen Platz: Mehr als 90 Prozent nutzen KI-basierte Tools beim Lernen, zeigt eine Umfrage der Hochschule Darmstadt, an der sich 4910 Studierende beteiligt haben. Doch in Hörsälen wird noch immer frontal unterrichtet. Partizipation? Ist gerade in den ersten Semestern nicht vorgesehen. „Vorlesungen sind Einbahnstraßen by design“, sagt Philipp Csistian. „Wir wollen das ändern.“