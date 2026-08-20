Ärzte im Patientengespräch„In Ihrer Brust tickt eine Zeitbombe“

Es gibt gute und weniger gute Wege, wie Mediziner Diagnosen überbringen können. Aber wie teilen Ärzte am besten einen Krebsbefund mit? Wie können sie mit schwierigen Patienten umgehen? Und warum ist das überhaupt wichtig?

Vorschnelle Diagnosen: „Sie haben ein Magengeschwür.“ Dramatische Mitteilungen: „Wenn wir jetzt nicht gleich operieren, sitzen Sie in einem Jahr im Rollstuhl.“ Lebensverändernde Sätze, zwischen Tür und Angel dahingesagt: „Ihr Kind wird wohl nicht mehr gesund werden“ – Ärzte bringen nicht immer die nötige Sensibilität im Umgang mit Patienten auf. Gründe dafür sind oft Zeitmangel und ein Vergütungssystem, dass Diagnosen und Therapien weit besser bezahlt als die sogenannte sprechende Medizin. Auch gehört Gesprächsführung noch nicht an allen Universitäten verpflichtend zur Medizinerausbildung. Dabei ist schon seit Langem bekannt, dass ein gutes Arzt-Patientengespräch nicht nur das Risiko einer Fehldiagnose mindert, sondern auch Vertrauen schafft und damit die Heilung fördert. Am Klinikum Rechts der Isar der Technischen Universität München müssen Studierende drei Pflichtmodule in Kommunikation absolvieren. Andreas Dinkel, Leitender Psychologe und Lehrverantwortlicher der Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, erklärt, worauf es im Arztgespräch ankommt.