Von Bernd Kastner

Das Studierendenwerk München Oberbayern kommt nicht zur Ruhe. Jetzt ist der Konflikt zwischen dem Stuwerk und dem bayerischen Wissenschaftsminister eskaliert. Paul Siebertz, seit 27 Jahren Vorsitzender des Verwaltungsrats des Stuwerks, hat in einem Brief an Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) seinen Rücktritt angekündigt, verbunden mit deutlicher Kritik am Minister. Dieser hatte dem Stuwerk zuvor öffentlich Missmanagement vorgeworfen.