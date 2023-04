Kommentar von Bernd Kastner

Markus Söder lässt gerne große Worte erfinden. Research in Bavaria, Munich Quantum Valley, Aerospace Flight Test Center. Nachzulesen ist dieser neo-bayerische Wortschatz auf der bayerischen Seite hightechagenda.de. Zum Semesterauftakt besucht der Ministerpräsident an der TU in Garching die Vorlesung "Technische Mechanik". Womöglich erhofft er sich Input fürs Raumfahrtprogramm mit dem klingenden Namen "Bavaria One".