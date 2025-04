Von Katharina Haase

Um 13 Uhr sitzt Luisa Gulden vor der Mensa in der Leopoldstraße und packt eine Brezn aus. Die 24-Jährige studiert an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) auf Lehramt. Eigentlich kommt sie aus Traunstein. Fürs Studium zog sie nach dem Abitur nach München, jetzt ist sie bereits im zwölften Semester. Darüber sprechen, wie man sich als Studierende das Leben in der teuersten Stadt Deutschlands heute noch leisten könne? „Ich weiß nicht, ob ich da die richtige bin“, sagt Gulden. „Ich bin da in einer sehr privilegierten Situation.“