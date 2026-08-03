Die Musikakademie der Studienstiftung des deutschen Volkes geht beim Konzert in der Münchner Musikhochschule den Verflechtungen von Glaube und Musik nach.

Was haben Maiglöckchen mit der Himmelfahrt Christi zu tun? Wahrscheinlich wirklich nicht allzu viel, aber: Maiglöckchen bilden unterirdisch vielfach verzweigte Sprossachsen aus, die man Rhizom nennt. Dieses Wort „Rhizom“ wird gerne als Bild für Dinge verwendet, die verschlungen und auf konstruktive Weise komplex sind. Unter dem schönen Titel „Rite et Rhizome“ ist die Musikakademie der Studienstiftung des deutschen Volkes deshalb den mannigfaltigen Verflechtungen von Glaube und Musik nachgegangen.