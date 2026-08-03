Zum Hauptinhalt springen

Studienstiftungs-KonzertWo musikalische Exzellenz auf ansteckende Freude trifft

Lesezeit: 2 Min.

Aktuelle und ehemalige Stipendiatinnen und Stipendiaten des Begabtenförderungswerks musizieren zusammen mit professionellen Musikern.
Aktuelle und ehemalige Stipendiatinnen und Stipendiaten des Begabtenförderungswerks musizieren zusammen mit professionellen Musikern. Leonhard Simon/Studienstiftung

Die Musikakademie der Studienstiftung des deutschen Volkes geht beim Konzert in der Münchner Musikhochschule den Verflechtungen von Glaube und Musik nach.

Kritik von Paul Schäufele, München

SZ bei Google bevorzugen

Was haben Maiglöckchen mit der Himmelfahrt Christi zu tun? Wahrscheinlich wirklich nicht allzu viel, aber: Maiglöckchen bilden unterirdisch vielfach verzweigte Sprossachsen aus, die man Rhizom nennt. Dieses Wort „Rhizom“ wird gerne als Bild für Dinge verwendet, die verschlungen und auf konstruktive Weise komplex sind. Unter dem schönen Titel „Rite et Rhizome“ ist die Musikakademie der Studienstiftung des deutschen Volkes deshalb den mannigfaltigen Verflechtungen von Glaube und Musik nachgegangen.

Zur SZ-Startseite

Bestsellerautor und Agent Uwe Neumahr
:„Eine gute Buchhandlung ist immer ein Ort der Freiheit“

Uwe Neumahr hat einen Bestseller über berühmte Pariser Buchhandlungen von einst geschrieben, und als Literaturagent kennt er auch die Branche von heute bestens. Ein Gespräch über Höhen und Tiefen des Buchgeschäfts.

SZ PlusInterview von Antje Weber

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite