Wohnungsnot in München

Von Katharina Haase

Nirgendwo in Deutschland zahlen Studierende mehr für ihre Wohnung als in München. Durchschnittlich müssen sie mit 790 Euro im Monat für ein WG-Zimmer rechnen. Das sind knapp 300 Euro mehr als im bundesweiten Vergleich. In einer Stadt mit rund 135 000 Studenten, von denen viele auf niedrige Mieten angewiesen sind, ist das ein großes Problem.