Von Sophie Fichtner, München

Er ist so gerne einer von ihnen. Horst Volling, 62, sitzt an seinem Küchentisch eines kleinen Hauses auf dem Gelände des Biedersteiner Wohnheims. Das Biedersteiner, muss man wissen, ist nicht irgendein Wohnheim. Es ist ein Biotop mit Geschichte. Von den Faschingsfesten schwärmen manche, die längst Anwälte, Lehrerinnen oder Taxifahrer sind, noch heute. Und Horst Volling hat einen entscheidenden Anteil an dieser Geschichte. Seit mehr als 30 Jahren ist er hier Hausmeister. Für die Studierenden gehört er dazu wie der Billardtisch im Keller und die Gemüsebeete im Garten. Und doch muss er in ein paar Jahren Abschied nehmen. Auch wenn es ihm schwerfällt.

Wenn Volling von den Festen vor der Corona-Pandemie erzählt, von den Menschen, die ihm in den 32 Jahren hier begegnet sind, überschlägt sich seine Stimme. Er klingt euphorisch und nostalgisch zugleich. Die Feiern im Biedersteiner Wohnheim gelten als legendär. Stickige Luft im Keller, schwitzende Menschen, vom verschütteten Bier verklebter Boden. Horst Volling erschien oft als Letzter auf der Party. Kurz bevor auch die letzten Feierwütigen raus in die Dämmerung stolperten, machte sich Volling hinter dem DJ-Pult für die Afterhour bereit. Als ersten Song spielte er "Long Time Runnin'" von den Doobie Brothers, danach AC/DC - "und danach fade ich eiskalt eine Elektronummer rein". Er ist so gerne einer von ihnen. Trotz des Altersunterschiedes.

Im Sommer 1989 begann für Volling unerwartet ein neuer Lebensabschnitt. Um den Hausmeisterposten seines Bruders in München zu vertreten, nahm er sich zwei Wochen frei. In dieser kurzen Zeit trank er mit mehr Studierenden Bier, als sein Bruder beim Namen ansprechen konnte, so erzählt er das. Die jungen Menschen, die Gemeinschaft, die Partys - all das packte ihn. Volling bewarb sich für den Hausmeisterposten im Biedersteiner Wohnheim. Für den damals 30-Jährigen war es der perfekte Deal: Seinen Beruf als Elektriker musste er nicht aufgeben, gleichzeitig tauchte er in das Studentenleben ein.

Als Elektriker fühlte er sich auf die Hausmeisterrolle vorbereitet: "Man begegnet Menschen oft in Stresssituationen: Stromausfälle, geplatzte Rohre, sprühende Funken." Über die Jahre hat er dadurch viel Menschenkenntnis gesammelt und sich in Toleranz geübt - zwei Eigenschaften, die jeder Hausmeister braucht, sagt Volling. Und längst ist es längst eine Lebenseinstellung. "Biederstein ist ein Stück meiner Seele." Und er sagt noch einen Satz, der typisch für ihn ist: "Viele machen im öffentlichen Dienst blau. Könnte ich auch. Mach ich aber nicht!"

Volling zieht einen Espresso aus seiner Siebträgermaschine, mit der Tasse in der Hand läuft er hektisch durch den Raum. Er trinkt den Kaffee im Stehen aus, er muss los, zur Morgenrunde.

Vor dem Treffen hat Volling noch erzählt, dass sein Arbeitgeber sein rotes Hausmeister-Outfit nicht mehr dulden würde. Als Ersatz habe er eine langweilige Einheitskombi bekommen. Er mag sie nicht.

Die fünf flachen Bauten aus den Fünfzigerjahren wirken ein bisschen wie Puppenhäuser. Volling blickt auf Haus 5. Wenn man die Augen zusammenkneift, meint er, versetzt einen der flache Bau - mit seiner terracottafarbenen Fassade und den Fensterläden - gedanklich nach Italien. An den Geländern der Balkone hängen Blumenkästen. Fast ein bisschen spießig, nur der Gemüsegarten und die Feuerstelle passen da nicht so ganz ins Bild. Von außen lässt sich kaum erahnen, dass hier 168 Studierende wohnen.

"Und dann wundern sie sich, dass die Toilette auf dem Gang ist."

Vollings Diensthandy klingelt. Er hebt ab. Ein Student will kommende Woche sein Zimmer beziehen, das er seit Monaten angemietet hat. Wegen Corona ist er noch nicht eingezogen. Volling will den neuen Mitbewohner sofort in der WG ankündigen: "Die müssen sicher noch putzen", sagt er und geht durch das Labyrinth aus Treppenhäusern und gleichfarbig weißen Türen. Volling ärgert sich: "Einige Studierende gucken sich ihr zukünftiges Zuhause nicht einmal mehr an. Der Preis überzeugt." Ein Zimmer im Wohnheim kostet um die 300 Euro, unschlagbar günstig für München. "Und dann wundern sie sich, dass die Toilette auf dem Gang ist oder es gemischte Bäder gibt."

Aber noch mehr verwundert ihn, dass heutzutage manchmal die Eltern zur Besichtigung kommen. "Den Wäschekeller schauen sie sich dann nicht an, weil der Sohn ja zu Hause waschen lässt", sagt Volling. Die Selbständigkeit der Studierenden habe über die Jahre abgenommen. Diese elterlichen Visiten sind für ihn unbegreiflich: "Muss ich Muddern erklären, wo Tochter aufs Klo geht?"

Das Telefon klingelt erneut. Vollings Stimme schallt beim Telefonieren durch das dreigeschossige Atrium. Prompt stürzen zwei Bewohner aus ihren Zimmern. Die Deckenfenster des Atriums lassen sich nicht mehr schließen und müssen repariert werden, beschweren sie sich. "Ja, ja, erinnert mich nochmal dran." Volling weiß, dass manche Arbeiten nicht immer sofort erledigt werden. "Dann komme ich in eine WG und wundere mich, warum es so dunkel ist - seit drei Wochen." Er lacht. "Aber wenn es eskaliert, bin ich da, Tag und Nacht, bei Feueralarm, wenn es kein Wasser gibt oder die Heizung streikt."

Und außerdem lernen die Studierenden hier was fürs Leben. Volling bringt den Bewohnern jeder WG bei, wie sie einen verstopften Abfluss wieder frei bekommen. "Es sei denn, da kommt jemand mit einer Pengo und schießt mir die Abflüsse nach unten." Volling spielt auf einen Studenten an, der nach ausgiebiger Internetrecherche einen Abfluss mit einem Druckluftgerät freigepustet hatte. Das Problem war nur, dass ein fragiles Plastikrohr diesem Druck nicht standhält. Zwei Tage später habe sich der Bewohner aus dem Stockwerk darunter mit einem Wasserschaden gemeldet. "Meine lieben Akademiker, die machen manchmal viel Scheiß", sagt Volling. "Trotzdem haben alle eine zweite Chance." Einmal dürfe es jeder vergeigen.

Vor ein paar Monaten wurde eine neue Brandmeldeanlage eingebaut. Seither geht der Alarm los, wenn einer sein Brot zulange toastet oder wenn mal wieder jemand kifft. Nachdem es in einem anderen Münchner Wohnheim gebrannt hatte, wurden die Vorschriften strenger. Keine Wäscheständer dürfen im Flur stehen, keine Sportschuhe vor der Zimmertür auslüften.

Was tun, wenn trotzdem die Hausschlappen überall herumliegen? Vielleicht simuliert er mal mit seiner Nebelmaschine einen Brand - damit sie es endlich begreifen. Da würde er einen Gang voll mit Rauch blasen und die Studierenden müssten versuchen, aus ihren Zimmern ins Freie zu kommen. "Dann sehen die, wie schnell man über einen Wäscheständer stolpert." Ob er diese Idee jemals umsetzt - wahrscheinlich würden die Nachbarn sofort die Feuerwehr rufen.

Auf die Frage, ob er in seinen 32 Jahren als Hausmeister je ans Aufhören gedachte habe, reagiert Volling irritiert: "Wie weggehen? Ich bin hier die Seele. Wenn ich gehe, wird's chaotisch."

Aber in vier Jahren ist es soweit, dann muss Volling in Rente. Im Biedersteiner Wohnheim gibt es einen Brauch zum Auszug. Man wirft ein Paar Schuhe in die Krone der Esche hinter den Wohnhäusern. Dort bleiben sie jahrelang hängen. Die meisten Studierenden sind nach einigen Jahren fort, da reicht ein Paar Schuhe. Volling ist seit mehr 30 Jahren da. Wie viele Paare wird er hinaufschleudern? "Gar keins! Ich habe Bäume gepflanzt: zwei Ginkos, eine Kiefer. Die bleiben hier, wenn ich weg bin."