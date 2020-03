Ursula Wurzer-Faßnacht hört als Leiterin des Studentenwerks auf, zu einer Zeit, in der München rund 130 000 Studierende hat. Ein Gespräch über Herausforderungen in der Stadt, BAföG-Sätze - und wie sie beim Errichten von neuen Wohnungen ausgebremst wird.

Ursula Wurzer-Faßnacht kam als Quereinsteigerin zum Münchner Studentenwerk. Sie ist Agrarwissenschaftlerin, hat am Lehrstuhl für Phytopathologie der TU promoviert. Als sie 2005 beim Studentenwerk anfing, leitete sie zunächst die Abteilung "Verpflegungsbetriebe", kümmerte sich also um die Mensen und Cafeterien an den Hochschulen. Zwei Jahre später wurde sie Geschäftsführerin. Nun geht sie mit 64 Jahren in den Ruhestand.