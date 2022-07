Dem leerstehenden "Orangen Haus" in der Studentenstadt sieht man an, dass es in die Jahre gekommen ist.

Von Bernd Kastner

Das Münchner Studentenwerk hat ein Problem. Und Studierende, die eine bezahlbare Bleibe suchen, ebenfalls. In der Studentenstadt in Freimann, der Stusta, stehen derzeit rund 1500 Apartments leer; davon gut 1200 wohl noch auf Jahre. Eine Ursache des Leerstands ist Sanierungsstau, damit einher gehen Probleme beim Brandschutz. Nach Ansicht von Experten soll er in mehreren Wohnheimen mangelhaft gewesen sein, das geht aus internen Unterlagen des Studentenwerks hervor. Teilweise klingen die Analysen alarmierend. Das Studentenwerk jedoch versichert, dass "zu keinem Zeitpunkt" eine "erhebliche Gefahr" für Bewohner bestanden habe oder bestehe. "Das Wohl" der Bewohner stehe "jederzeit an erster Stelle".