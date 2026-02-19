Die Frist des Studierendenwerks (Stuwerk) ist abgelaufen. Vor rund zwei Wochen hatten Bewohnerinnen und Bewohner der Studentenstadt Freimann (Stusta) der Geschäftsführerin des Stuwerks, Claudia Meijering, ein schriftliches Ultimatum überstellt – zusammen mit rund 2400 Fotos von Schimmel, Mängeln und Schäden, die sie in der sogenannten Altstadt der Stusta dokumentiert hatten. Bis 18. Februar müssten danach nachhaltige Verbesserungen der wohnlichen Situation erkennbar sein. Ansonsten wolle man vom 1. März an eine Mietminderung durchsetzen.