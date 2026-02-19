Zum Hauptinhalt springen

Schimmel in der Studentenstadt„Schäden nicht behoben“ – Studierende fordern Mietminderung

Lesezeit: 2 Min.

Auch nach der Grundreinigung durch das Studierendenwerk sieht es in der Altstadt der Studentenstadt in Freimann vielerorts noch wenig wohnlich aus.
Auch nach der Grundreinigung durch das Studierendenwerk sieht es in der Altstadt der Studentenstadt in Freimann vielerorts noch wenig wohnlich aus. (Foto: privat)

Nach dem Wirbel um Schimmel und Schäden in Wohnheimen hat das Studierendenwerk eine Reinigung und Instandsetzung begonnen. Doch die geht den Bewohnerinnen und Bewohnern nicht weit genug.

Von Katharina Haase

Die Frist des Studierendenwerks (Stuwerk) ist abgelaufen. Vor rund zwei Wochen hatten Bewohnerinnen und Bewohner der Studentenstadt Freimann (Stusta) der Geschäftsführerin des Stuwerks, Claudia Meijering, ein schriftliches Ultimatum überstellt – zusammen mit rund 2400 Fotos von Schimmel, Mängeln und Schäden, die sie in der sogenannten Altstadt der Stusta dokumentiert hatten. Bis 18. Februar müssten danach nachhaltige Verbesserungen der wohnlichen Situation erkennbar sein. Ansonsten wolle man vom 1. März an eine Mietminderung durchsetzen.

