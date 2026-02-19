Die Frist des Studierendenwerks (Stuwerk) ist abgelaufen. Vor rund zwei Wochen hatten Bewohnerinnen und Bewohner der Studentenstadt Freimann (Stusta) der Geschäftsführerin des Stuwerks, Claudia Meijering, ein schriftliches Ultimatum überstellt – zusammen mit rund 2400 Fotos von Schimmel, Mängeln und Schäden, die sie in der sogenannten Altstadt der Stusta dokumentiert hatten. Bis 18. Februar müssten danach nachhaltige Verbesserungen der wohnlichen Situation erkennbar sein. Ansonsten wolle man vom 1. März an eine Mietminderung durchsetzen.
Schimmel in der Studentenstadt„Schäden nicht behoben“ – Studierende fordern Mietminderung
Lesezeit: 2 Min.
Nach dem Wirbel um Schimmel und Schäden in Wohnheimen hat das Studierendenwerk eine Reinigung und Instandsetzung begonnen. Doch die geht den Bewohnerinnen und Bewohnern nicht weit genug.
Von Katharina Haase
Wohnen:Zehn Probleme, die München zum teuersten Mietmarkt Deutschlands machen
Nirgends müssen die Menschen mehr fürs Wohnen bezahlen. Wie kommt es dazu? Eine Ursachenforschung.
Lesen Sie mehr zum Thema