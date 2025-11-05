Auf dem schmutzigen Teppichboden liegen zwei dünne Matratzen. Decken und Kissen gibt es nicht. Dafür jede Menge Schimmel. Deutlich sichtbar wird er an den Wänden und Decken der sonst kahlen Zimmer. In den Gemeinschaftsräumen – Küche und Bad – sieht es ähnlich aus.
Angebot des StudierendenwerksMatratze auf schimmligem Boden – so sieht die Notunterkunft für Studierende in München aus
Wer zum Unistart keine Wohnung gefunden hat, kann beim Studierendenwerk unterkommen – in einem Gebäude, das abgerissen werden soll. Wie die jungen Leute dort hausen müssen.
Von Katharina Haase
