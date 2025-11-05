Zum Hauptinhalt springen

Angebot des StudierendenwerksMatratze auf schimmligem Boden – so sieht die Notunterkunft für Studierende in München aus

Lesezeit: 4 Min.

Die Notunterkunft des Studierendenwerks ist sparsam eingerichtet. Lediglich Zimmer und Matratze werden gestellt. Die Wohnzeit ist auf zwei Monate beschränkt.
Die Notunterkunft des Studierendenwerks ist sparsam eingerichtet. Lediglich Zimmer und Matratze werden gestellt. Die Wohnzeit ist auf zwei Monate beschränkt. (Foto: privat)

Wer zum Unistart keine Wohnung gefunden hat, kann beim Studierendenwerk unterkommen – in einem Gebäude, das abgerissen werden soll. Wie die jungen Leute dort hausen müssen.

Von Katharina Haase

Auf dem schmutzigen Teppichboden liegen zwei dünne Matratzen. Decken und Kissen gibt es nicht. Dafür jede Menge Schimmel. Deutlich sichtbar wird er an den Wänden und Decken der sonst kahlen Zimmer. In den Gemeinschaftsräumen – Küche und Bad – sieht es ähnlich aus.

