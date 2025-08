Noch läuft die Sanierung der in die Jahre gekommenen Wohnblöcke in der Studentenstadt – doch künftig könnte dort und in direkter Nachbarschaft neuer günstiger Wohnraum für mehr als 2000 junge Menschen hinzukommen. Neben einer groß angelegten Nachverdichtung auf dem Areal der Studentenstadt will die grün-rote Rathauskoalition auch auf städtischen Flächen direkt an der U-Bahn-Station mehr als 1000 Wohnheimplätze für Studierende und Auszubildende schaffen.