Tristesse in gefragter Lage: Im Münchner Norden stehen fast 1500 Wohnheimplätze leer wie hier im sogenannten Orangenen Haus der Studentenstadt - und es sieht nicht so aus, als würde sich das bald ändern.

1500 leerstehende Wohnheimplätze - in einer Stadt wie München. Wie kann das sein? Seit es vor einem Jahr in der Studentenstadt gebrannt hat, verkommen die Gebäue immer mehr. Eine Sanierung kostet viele Millionen, doch wann der Freistaat Geld gibt, weiß niemand.

Von Bernd Kastner

Kaum ein Mensch ist zu sehen im Karree zwischen den vier großen Häusern. In einer Pfütze sammelt sich Müll, zwischen den Sträuchern und in den Kellerabgängen ebenso. Defekte Fahrräder warten auf bessere Zeiten, eine kaputte Tischtennisplatte steht wie ein Mahnmal herum. Im Eingangsbereich eines Hauses liegen wild verstreut Zeitungen, die Tür dahinter ist versperrt. Auf Balkonen schaukeln ein paar Wäscheklammern im Wind. Der Efeu, der durch die Betonbrüstung wächst, scheint das einzig verbliebene Leben zu sein im Roten Haus. Am Eingang klebt ein Schild: "Gespräche ab 23:00 Uhr bitte im Innern führen. Die angrenzenden Bewohner hören jedes Wort." Die Schrift ist verblichen, seit einem Jahr ist es still, im Gebäude und davor. Studentenstadt? Geisterstadt.

Vor einem Jahr hat es gebrannt in der Studentenstadt in Freimann, im Roten Haus starb eine Bewohnerin. Seither sind die 180 Appartements darin unbewohnbar. Und drei weitere große Gebäude stehen leer. Das Blaue Haus wird seit ein paar Jahren saniert, es soll im Dezember fertig sein; das Hanns-Seidel-Haus, das HSH, mit 21 Stockwerken und 616 Wohnplätzen das größte der Siedlung, ist seit Oktober komplett leer; das Orange Haus mit seinen 440 Plätzen wird in wenigen Wochen ganz geräumt sein. Dann stehen fast 1500 Wohnheimplätze leer. Und das in München, wo Studierende größte Probleme haben, eine bezahlbare Bleibe zu finden, wo die Stadt mit großem Aufwand jede ungenutzte Wohnung zu retten versucht. Was ist los in der Stusta, der größten Siedlung dieser Art in Deutschland, betrieben vom Studentenwerk?

Das Feuer brach in der Nacht zum 16. Februar 2021 in der Sauna im Keller des Roten Hauses aus. Eine 23-jährige Studentin wurde im Flur im vierten Stock gefunden, sie starb an einer Rauchgasvergiftung. Neben einem der verdreckten Kellerabgänge gibt es eine improvisierte Erinnerungsstätte für sie. Freundinnen und Kommilitonen haben Kerzen und viele Fotos aufgestellt und zum ersten Jahrestag frische Blumen gebracht. Was die Ursache des Feuers war, ob jemand strafrechtlich belangt wird, ist unklar. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln noch immer.

Auch auf zwei andere große Häuser, das HSH und das Orange Haus, hatte das Feuer Auswirkungen. Brandschutzexperten untersuchten sie. Zunächst wurden kurzfristig alle Gemeinschaftsapartments geschlossen, es waren beliebte Treffpunkte auf den Stockwerken. Die geplante Sanierung des Orangen Hauses wurde so terminiert, dass alle Studierenden Ende März draußen sein müssen. Und als das Brandschutzgutachten vorlag, kündigte das Studentenwerk an, das HSH innerhalb weniger Monate, bis Ende September 2021, leerzuziehen.

Detailansicht öffnen Benedikt Trapp hat fünf Jahre in der Studentenstadt gewohnt. Er war Sprecher des Hanns-Seidel-Hauses und kann dessen Verfall gut schildern. (Foto: Florian Peljak)

Benedikt Trapp, 25, hat fünf Jahre im HSH gewohnt, bis zum Ende, er war Haussprecher. Von außen sieht das Hochhaus am besten von allen großen Gebäuden aus, die Fassade wurde vor etwa zehn Jahren saniert. Innen aber sei es schon lange marode gewesen, erzählt Trapp. Aufzüge hätten oft nicht funktioniert, immer wieder sei es zu Wasserschäden gekommen, zuletzt habe sich teils großflächig Schimmel gebildet.

Im April 2021 teilte das Studentenwerk den Bewohnerinnen und Bewohnern des Hauses mit, dass sie spätestens Ende September raus müssten. Das "finale Ergebnis" des Brandschutzgutachtens lasse "leider keine andere Wahl", als das HSH "so bald als möglich zu sanieren". Der Auszug aller sei "unbedingt erforderlich und nicht zu verhindern". Vier Monate aber lebten noch viele Studierenden in dem Hochhaus, Benedikt Trapp hatte ein Apartment im 14. Stock und sagt: "Es war ein extrem ungutes Gefühl."

Das Studentenwerk versuchte damals zu beruhigen: "Es besteht kein Grund zur Sorge." Gerne würde man heute mit Verantwortlichen sprechen, um sich Sanierungsplan und Brandschutz erklären zu lassen. Doch im Studentenwerk, einer Anstalt des öffentlichen Rechts, scheut man das Gespräch. Der Pressesprecher lässt ausrichten, er wolle nicht mit der SZ telefonieren. Die Geschäftsführerin dagegen geht ans Telefon, sagt aber noch vor der ersten Frage: "Da sind Sie verkehrt, da müssen Sie sich an unsere Abteilung Unternehmenskommunikation wenden, danke." Sie legt auf. Aus der schriftlichen Stellungnahme wird deutlich, dass das Studentenwerk nicht weiß, wann welches Gebäude wieder genutzt werden kann. Es fehle Geld.

Zum Brandschutz und zu möglichen festgestellten Defiziten äußert sich der Sprecher vage. Die Entscheidung zur Schließung der in den 1970er-Jahren errichteten Häuser sei "nicht monokausal" auf das Gutachten zurückzuführen, sondern Resultat einer Gesamtschau. "Maßgebend" gewesen sei "das Zusammenspiel aus verwendeten Baustoffen, teilweise mit asbesthaltigen Materialien, die Bauweise sowie die Gebäudetechnik".

Einblicke in das Gutachten zum Brandschutz werden nicht gewährt

Ausdrücklich betont der Sprecher, dass die Entscheidung zum Leerzug "nicht auf Brandschutzmängeln" beruhe. Zum Inhalt des Gutachtens äußert er sich aber nicht konkret, einer Einsichtnahme stimmt das Studentenwerk nicht zu: Man sehe das Gutachten "nicht als von hinreichend öffentlichem Interesse an".

Tatsächlich? Es geht um Fragen des Brandschutzes in Gebäuden für viele Hundert Menschen, die in öffentlichem Eigentum sind, und das alles nach einer Brandkatastrophe.

Eines ist klar: Das Münchner Studentenwerk benötigt für alle seine Anlagen viel Geld, für Sanierung und Neubau. Nach eigenen Angaben insgesamt 440 Millionen Euro, allein 210 Millionen für Sanierungen.

Zwar betont das Studentenwerk, dass die Sanierung der drei leeren Gebäude "höchste Priorität" genieße. Ohne hinreichende Finanzierung sei aber keine sinnvolle Planung möglich, dabei betrage allein der Planungsvorlauf vier bis fünf Jahre. Mit der konkreten Planung zu beginnen, sei derzeit "nicht möglich". Man brauche "dringend weitere Finanzmittel", doch "woher diese kommen könnten", sei "leider momentan nicht absehbar". Die Chefin des Studentenwerks, Ursula Wurzer-Faßnacht, lässt sich mit der Aussage zitieren, "dass einige Gebäude in der Studentenstadt zunächst leer stehen werden". Wie lange? Unklar.

Das Sozialreferat wusste bisher nichts von dem Leerstand

Wie schwierig die Finanzlage ist, wird klar, wenn man ein paar Zahlen gegenüberstellt: In den vergangenen zehn Jahren hat laut Bauministerium der Freistaat dem Münchner Studentenwerk 63 Millionen für Neubau und Sanierungen gegeben. Aktuell veranschlagt das Studentenwerk allein die Sanierung der drei großen Stusta-Häuser mit ihren gut 1200 Wohnplätzen auf 130 Millionen Euro.

Aus dem bayerische Bauministerium heißt zu den Sanierungen, ihm sei "an einer zügigen Durchführung der Maßnahmen gelegen". Wieviel Geld der Freistaat gebe werde, lasse sich nicht sagen, das entscheide der Landtag. Neben staatlicher Förderung muss das Studentenwerk Eigenkapital hernehmen und Geld von Banken leihen.

Die Chefin bringt in ihrem Statement auch die Stadt München als Geldgeberin ins Spiel. Doch im Rathaus winkt man ab: Es lägen "keine Erkenntnisse" vor, dass die Stadt solche Vorhaben "in irgendeiner Form bezuschusst oder finanziert", heißt es aus der Kämmerei. Man kenne auch keine entsprechende Anfrage, und überhaupt: Es handle sich "um originäre Aufgaben des Freistaats".

Das Sozialreferat, zuständig für den Kampf gegen Leerstand, erklärt, erst durch die SZ-Anfrage von dem ungenutzten Wohnraum in Freimann erfahren zu haben. Nun werde man ein Verfahren einleiten. Allerdings könne Leerstand gerechtfertigt sein, wenn "nachweislich zügig" saniert werde. Darauf werde man dringen.

Der Oberbürgermeister drängelt, sieht aber den Freistaat in der Pflicht

Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) klingt verärgert: "Keine Wohnung darf länger als unvermeidbar leer stehen", erklärt er und spielt den Ball der Staatsregierung zu. Er hoffe sehr, dass diese die Dringlichkeit erkenne. Es müsse "alles getan werden, um diese Wohnungen möglichst schnell instand zu setzen".

Allein, das dürfte dauern. In der Stusta macht sich Tristesse breit. Am Eingang, vor dem unbewohnbaren Roten Haus, steht ein Schaukasten mit Infos für die Bewohnerschaft. Auf einem der Plakate steht: "Der Himmel ist dort, wo Jesus Spuren hinterlässt." So wirbt die evangelische Kirche für einen Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt. Für den im Jahr 2018.