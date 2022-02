Tristesse in gefragter Lage: Im Münchner Norden stehen fast 1500 Wohnheimplätze leer wie hier im sogenannten Orangenen Haus der Studentenstadt - und es sieht nicht so aus, als würde sich das bald ändern.

Von Bernd Kastner

Vor einem Jahr hat es gebrannt in der Studentenstadt, im Keller des "Roten Hauses". Eine Bewohnerin wurde im verrauchten Flur des vierten Stocks gefunden, sie starb. Ihre Freundinnen und Kommilitonen erinnern an sie und haben in einer Nische in der Siedlung Fotos aufgestellt und Kerzen. Es ist ein versteckter Ort der Trauer, an einem traurigen Ort. In der Studentenstadt in Freimann breitet sich Tristesse aus. Drei große Häuser rund um den Gedenkort stehen leer, das vierte wird in ein paar Wochen auch komplett geräumt sein. Fast 1500 günstige Wohnheimplätze fehlen dann, und das in einer teuren Stadt wie München.

Wer sich auf den Weg macht, den Leerstand zu ergründen, findet sich in einer Geisterstadt wieder. Kaum ein Mensch ist zu sehen im Karree zwischen den vier großen Häusern. Dafür liegt viel Müll herum, in den Sträuchern, in Pfützen, in Kellerabgängen. Dieser Teil der Stusta, die "Neustadt", wirkt heruntergekommen. Wer mit Verantwortlichen im Studentenwerk sprechen will, prallt erst mal gegen eine Wand: Nein, er sei nicht zu sprechen, lässt der Pressesprecher ausrichten. Die Geschäftsführerin geht zwar ans Telefon, legt aber den Hörer auf, ehe eine Frage möglich ist. Nur schriftliche Fragen, nur schriftliche Antworten.

Wann welches Haus saniert und wieder bewohnbar ist? Woher das nötige Geld kommt? Alles unklar. Und was steht in dem Brandschutzgutachten für die beiden größten Häuser, das das Studentenwerk nach dem Feuer anfertigen ließ? Wurden Mängel entdeckt? Die Entscheidung zum Leerzug der Häuser basiere nicht auf dem Gutachten und nicht auf Brandschutzmängeln, schreibt der Sprecher, sondern "auf einer umfassenden Gesamtbetrachtung des baulichen und gebäudetechnischen Zustands". Man würde das Gutachten gerne selbst lesen, aber das Studentenwerk sagt nein. Es bestehe kein ausreichendes öffentliches Interesse.

Man will es kaum glauben. Da stirbt eine junge Frau an Rauchgasvergiftung, da rücken Brandschutzgutachter an, woraufhin das Studentenwerk beschließt, das größte der Häuser mit gut 600 Wohnplätzen rasch leerzuziehen. Das alles geschieht in einer Wohnanlage, die einer Anstalt des öffentlichen Rechts gehört, also im öffentlichen Eigentum ist. Und dann bleibt so ein wichtiges Gutachten verschlossen? Es wird vermutlich noch einiges zu fragen, zu besprechen und zu berichten geben angesichts der gut 1000 Apartments, die in der Stusta vermutlich über Jahre leerstehen werden (SZ Plus).

"Egal wie es ausgeht, ich möchte nicht mehr zurück in den Dienst" Ein 27-jähriger Beamter wird zu 13 200 Euro Geldstrafe verurteilt. Der Prozess offenbart einen verstörenden Einblick in die Giesinger Inspektion mit Strichlisten über erfolgreiche Drogenfunde, die Kiffer-Jagd in Jogginghosen und den internen Rap-Slang.

Eine Stadt stößt an ihre Grenzen Bislang hat der Wohnungsbau in München Vorrang. Aber wie können verbliebene Grünflächen erhalten werden und möglichst noch mehr Parks entstehen? Eine Erkundung in anderen Metropolen soll Lösungen bringen.

Was passiert mit der ehemaligen Staatsbauschule? Der Komplex in der Karlstraße ist Zeugnis beeindruckender Münchner Nachkriegsarchitektur. Doch die Hochschule für Angewandte Wissenschaften braucht mehr Platz - und das Gebäude eine Sanierung. Noch in diesem Jahr könnten wichtige Entscheidungen fallen.

Aus Hofbrauhaus wird Brauhaus Im Markenstreit des Staatlichen Hofbräuhauses München gegen ein sächsisches Unternehmen mit ähnlichem Namen bahnt sich ein Vergleich an. Die Münchner haben offenbar die besseren Karten.

