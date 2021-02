Brand in der Studentenstadt - zwei Personen in Lebensgefahr

Die Sauna des Wohnheims in Freimann brennt in der Nacht komplett aus. Zwei Personen werden schwer verletzt.

Von Kassian Stroh

Beim Brand der Sauna der Studentenstadt wurden zwei Personen schwer verletzt. Nach Angaben der Münchner Feuerwehr erlitten drei weitere Menschen leichte Verletzungen.

Das Feuer brach in der Nacht zum Dienstag im Keller des Studentenwohnheims in der Christoph-Probst-Straße in Freimann aus, wie ein Sprecher sagte, gegen halb drei Uhr alarmierte ein Anrufer die Feuerwehr und meldete schwarzen Rauch im Keller und im Treppenhaus. Die sogenannte "Stusta"-Sauna in der Christoph-Probst-Straße 6 brannte komplett aus. Warum das Feuer ausbrach, sei noch unklar, sagte der Sprecher der Feuerwehr - genauso wie die Frage, ob die Sauna in Betrieb war, was nach den aktuellen Corona-Regeln eigentlich verboten wäre. Dazu ermittelt nun die Polizei.

Die beiden Schwerverletzten - laut Feuerwehr ein Mann und eine Frau - erlitten keine Brand-, sondern Rauchgasvergiftungen. Beide befänden sich in Lebensgefahr. Eine der beiden Personen sei im Flur des Kellers aufgefunden und beatmet worden, eine im Flur des vierten Stocks, sagte der Sprecher. Bei ihr stünden die Chancen, dass sie die Verletzungen überlebe, schlecht. Beide hätten vermutlich in dem Haus gewohnt, sagte eine Sprecherin der Polizei, das sei aber noch nicht bestätigt.

Detailansicht öffnen Nach dem Brand in der Studentenstadt schweben zwei junge Menschen in Lebensgefahr. (Foto: dpa)

Während der Löscharbeiten habe man 25 weitere Bewohnerinnen und Bewohner betreuen müssen, berichtete der Feuerwehr-Sprecher. Das Haus sei durch den Brand aber nicht unbewohnbar geworden. Nach Angaben der Polizei sind in dem Wohnheim 185 Personen gemeldet.