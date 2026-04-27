Schimmel, Dreck, marode Küchen, kaputte Sanitäranlagen – als Anfang Februar Fotos und Berichte über die Zustände in der sogenannten Altstadt der Studentenstadt Freimann (Stusta) öffentlich wurden, war das mediale Echo groß. Auch unter Druck des Freistaats versprach die Geschäftsführerin des Studierendenwerks (Stuwerk), Claudia Meijering, einen umfassenden Aktionsplan, der für eine sofortige Verbesserung der Lage sorgen sollte.