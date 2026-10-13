Mehr als 300 Bewerbungen und keine Rückmeldung, Zimmer so klein, dass kaum eine Matratze Platz hat, oder Angebote von einer Nackt-WG: Drei Studienanfänger erzählen, wie schwierig und teuer die Wohnungssuche in München ist.

Neun Quadratmeter für 1100 Euro, kalt. Das sei das beste Angebot gewesen, das er in München bekommen habe, sagt der 18-jährige Studienanfänger Joshua aus Hamburg. Mehr als 130 Menschen habe er angeschrieben, auf die meisten Anfragen aber gar keine Antwort erhalten. Schließlich habe sich auch seine Mutter eingeschaltet, die früher selbst zwölf Jahre lang in München wohnte. Die Wohnungssuche für ihren Sohn beschreibt sie als eine „absolute Ausbeutung der Studenten“. Das Angebot für neun Quadratmeter habe sie besonders empört. „Da hätte ich am liebsten geschrieben: schämt euch“, sagt die Mutter, die genauso wie ihr Sohn anonym bleiben möchte.