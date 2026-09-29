Ein junger Schulbegleiter trägt nach einem stressigen Tag in der Schule seine Arbeitszeiten mit Kugelschreiber auf ein DIN-A4-Dokument ein. Dieses Papier wird unterschrieben, eingescannt, weitergeschickt, später landet die Information wieder in einer Excel-Tabelle. Und das nicht nur einmal. Dieser Ablauf gilt für rund 150 Schulbegleiterinnen und Schulbegleiter. Jeden Tag. Eine echte Zettelwirtschaft.

Als David Franke, 21, und Jakob Landbrecht, 23, diesen Ablauf bei der Lebenshilfe München gesehen haben, fragten sie sich vor allem eines: Das müsste doch heutzutage einfacher gehen. Dass die beiden Informatik-Studenten noch so jung sind, merkt man ihnen im Gespräch kaum an. Beide antworten schnell, strukturiert und mit einer Selbstverständlichkeit, als würden sie solche Projekte schon seit Jahren machen.

Die beiden Münchner Studenten haben „Coding for Change“ gegründet. Einen Verein, der soziale Organisationen kostenlos bei der Digitalisierung unterstützt. Die Idee entstand während eines Auslandssemesters in Singapur. „Informatikstudenten programmieren im Studium ständig Sachen, die am Ende im Müll landen“, sagt Franke. „Wir wollten lieber etwas bauen, das wirklich gebraucht wird.“

Zurück in München schrieben sie gemeinnützige Einrichtungen an. Rund 70 Prozent davon hätten zunächst gar nicht geantwortet. Bei der Lebenshilfe München stießen sie schließlich auf ein Problem, das dort längst bekannt war. „Die Frage der Digitalisierung brennt uns schon länger unter den Nägeln“, sagt Katharina Berger vom Verein Lebenshilfe München. Sie koordiniert bei der Lebenshilfe München die Schul- und Individualbegleitung. Sie kennt die komplizierten Abläufe aus der Praxis und weiß, wie viel Zeit in Verwaltung statt in die eigentliche Begleitung fließt.

Vom Bürojob an die Töpferscheibe : „Ich mache mich selbständig. Mit Yoga und Ton“ Als ihr Job wegen Budgetkürzungen endet, krempelt Melanie Quach ihr Leben um. Heute verbindet sie in ihrem Kelleratelier Atemarbeit, Yoga und Keramik – und zeigt, warum eine schiefe Tasse manchmal viel bewirken kann. Von Sophia Schneider ...

Rund 150 Schulbegleiterinnen und Schulbegleiter unterstützen dort Kinder mit Behinderung an Münchner Schulen. Ihre Arbeitszeiten mussten bislang über verschiedene Excel-Listen erfasst, bestätigt, eingescannt und teilweise wieder manuell übertragen werden. „Bei 150 Schulbegleitern ist das einfach extrem viel unnötige Arbeit“, sagt Jakob Landbrecht.

Dazu kommen zahlreiche Sonderfälle. „Am Anfang hört sich so eine Anwendung total einfach an“, erklärt Jakob Landbrecht. „Dann merkt man aber: Was passiert, wenn das Kind krank ist? Was, wenn der Lehrer krank ist? Es gibt unglaublich viele Einzelfälle.“ Berger bestätigt: „Die Schulbegleitung hat eine eigene Logik in der Abrechnung.“

Eine Standardsoftware reicht deshalb nicht aus. Genau hier setzte Coding for Change an. Die Studenten entwickelten innerhalb eines Semesters eine Plattform, über die Arbeitszeiten digital eingetragen und bestätigt werden können. Auch Vertretungen und Ausfälle sollen sich damit leichter organisieren lassen.

Bevor sie programmierten, wollten David Franke und Jakob Landbrecht verstehen, wie die Arbeit bei der Lebenshilfe tatsächlich funktioniert. Sie schauten sich also die Abläufe vor Ort ganz genau an und tauchten in die Arbeit der Lebenshilfe ein.

„Die beiden Studenten haben sich darauf eingelassen, das System der Schul- und Individualbegleitung zu verstehen“, sagt Katharina Berger.

„Skepsis gab es eigentlich keine“, sagt Katharina Berger von der Lebenshilfe. „Sie haben uns von Anfang an überzeugt.“ Überrascht habe vielmehr ihre Professionalität. Irgendwann habe man die beiden gefragt: „Ist das wirklich das erste Mal, dass ihr so etwas macht?“

Für David Franke ist gerade das ein Teil des Reizes. „Es fühlt sich cool an, dass wir es gratis machen und es dann auch wirklich verwendet wird.“

Ein bisschen Übung, ein bisschen Spaß und vor allem Projekte, die nicht nach dem Semester wieder verschwinden.

„Knight Gambit“ in München : Schach, nur ohne Schweigen Elektronische Musik, Karottenkuchen, Small Talk auf Englisch – und etliche Schachbretter. Drei junge Münchner wollen das Spiel von seinem Ruf als verstaubtes, männlich geprägtes und wenig soziales Spiel befreien. Von Elias Altmann ...

Mittlerweile hat Coding for Change rund 15 Mitglieder. Studierende sammeln praktische Entwicklungserfahrung, Unternehmen unterstützen die Projekte als Sponsoren und soziale Organisationen erhalten individuelle Software kostenlos. „Wir wollen Lösungen bauen, die skalieren“, sagt Jakob Landbrecht.

Auch für die Lebenshilfe ist genau das entscheidend. „Wir haben mit den Projektverantwortlichen die Chance, eine individuelle Lösung zu finden“, sagt Katharina Berger. „Jetzt ermöglichen sie es, dass wir ohne einen externen Anbieter eine individuelle Lösung haben.“

Die neue Plattform soll vor allem Verwaltungszeit sparen. „Weniger Verwaltungsaufwand bedeutet Zeitersparnis, die uns ermöglicht, für mehr Kinder und Jugendliche mit Unterstützungsbedarf gleichberechtigte Teilhabe möglich zu machen“, sagt Katharina Berger.

David Franke und Jakob Landbrecht wollen es nicht bei einzelnen Münchner Projekten belassen. Die Plattform für Schulbegleitungen soll später auch von anderen sozialen Organisationen in Deutschland genutzt werden können. Entstehen sollen kostenlose Lösungen, die über das eigentliche Studentenprojekt hinaus Bestand haben.