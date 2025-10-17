Zum Hauptinhalt springen

Paläontologische StaatssammlungStudent wird in Uni-Gebäude eingesperrt und stürzt aus Fenster

Der Unfall geschah in der Staatssammlung für Paläontologie und Geologie, die als Forschungseinrichtung und Museum fungiert.
Der Unfall geschah in der Staatssammlung für Paläontologie und Geologie, die als Forschungseinrichtung und Museum fungiert. (Foto: Yoav Kedem)

Der 22-Jährige schläft bei einem Online-Meeting ein und stellt beim Aufwachen fest, dass alle Türen verschlossen sind. Sein Versuch, sich selbst zu befreien, missglückt.

Die Beschäftigung mit der Vorgeschichte kann sehr spannend sein – aber auch sehr ermüdend. Diese Erfahrung musste am Donnerstagabend ein 22-jähriger Student auf sehr schmerzhafte Weise machen. Der junge Mann hatte im Gebäude der Paläontologischen Staatssammlung an der Richard-Wagner-Straße an einem Online-Meeting teilgenommen und war darüber eingeschlafen. Als er gegen 21 Uhr wieder aufwachte, stellte er fest, dass alle Türen verschlossen waren.

Anstatt Feuerwehr oder Polizei anzurufen, fasste er den folgenschweren Entschluss, sich selbst zu befreien. Dazu wollte er aus einem Fenster im zweiten Stock aussteigen und an der Fassade nach unten klettern. Das gelang nicht, er stürzte aus einer Höhe von etwa sechs Metern auf den Boden. Dabei brach er sich beide Beine. Nun besann er sich auf sein Handy – er rief den Notruf an und schilderte seine Lage. Der Rettungsdienst brachte den verhinderten Freikletterer in ein Krankenhaus.

© SZ/stha - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Prozess am Landgericht München
:„Ich dachte, ich verlier’ mein Kind“

Auf einem Spielplatz in Haidhausen packt ein psychisch kranker Mann eine Dreijährige vor den Augen ihres Vaters, schleppt sie weg und wirft sich auf sie. Die Staatsanwaltschaft hält den Mann für „gefährlich“ und will ihn in einer geschlossenen Klinik untergebracht wissen.

SZ PlusVon Susi Wimmer

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite