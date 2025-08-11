Am Rangierbahnhof Nord zwischen Moosach und Feldmoching ist ein Mann durch einen Stromschlag lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Bundespolizei berichtet, trank der 30-Jährige aus Ottobrunn in der Nacht zum Sonntag mit zwei Bekannten Alkohol an einem abgestellten Güterzug. Gegen 4.30 Uhr kletterte er wohl auf einen Kesselwagen. Dort kam er der 15 000 Volt führenden Oberleitung zu nahe und erlitt einen Stromschlag. Dadurch stürzte er aus vier Metern Höhe zu Boden.

Der Mann zog sich zahlreiche Verletzungen zu, unter anderem einen Bruch des Schlüsselbeins – vor allem aber schwere Verbrennungen zweiten und dritten Grades auf mehr als 40 Prozent der Körperoberfläche. Seine Begleiter leisteten Erste Hilfe, bis der Rettungsdienst eintraf und ihn ins Krankenhaus brachte.

Die Bundespolizei warnt immer wieder grundsätzlich vor dem Betreten von Bahnanlagen – vor allem aber vor dem Klettern auf Waggons. Der Strom aus der Oberleitung kann auch ohne Berührung in den Körper eindringen, das kann schon bei einem Abstand vom 1,50 Meter zur Oberleitung passieren.

Durch den Unfall wurde auch die Oberleitung beschädigt; die Bahn schätzt den Schaden auf 5000 Euro. Den Verunglückten erwartet eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.