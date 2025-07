Mehr als 5000 Haushalte im Osten Münchens mussten nach einem Kabelfehler ohne Strom auskommen. Die Störung sei am Mittwochabend aufgetreten, sagte ein Sprecher der Stadtwerke München (SWM). Mitarbeiter der Stadtwerke rückten aus, um die Kabel zu reparieren. Drei Stunden nach dem Ausfall hatte ein Großteil der 5700 Haushalte wieder Strom. Die letzten Haushalte waren dann um kurz nach 1 Uhr in der Nacht wieder am Netz.Der erste Kabelfehler ist mittlerweile vollständig behoben. Am zweiten laufen noch die Arbeiten, die aber keinen Einfluss auf die derzeitige Stromversorgung haben.