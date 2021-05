Nach einem Kabelbrand fällt in Haidhausen, Ramersdorf und Berg am Laim der Strom aus. Auch viele Trambahn-Linien fahren nicht.

Wegen eines Kabelbrands fällt in Teilen des Münchner Ostens der Strom aus. Etwa 20 000 Haushalte seien davon betroffen, meldeten die Stadtwerke am Morgen auf Twitter - und zwar in den Stadtteilen Haidhausen, Ramersdorf und Berg am Laim. Auch die Ampeln fielen teilweise aus.

Massive Folgen hat der Stromausfall auch im Nahverkehr: Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) meldete erhebliche Behinderungen auf allen Straßenbahn-Linien. Grund ist offenbar, dass auch der Tram-Betriebshof in Steinhausen keinen Strom hat - von dort rücken die Bahnen in der Früh ins das Netz aus. Der Betrieb war zunächst sehr eingeschränkt. Inzwischen seien alle Tram-Linien wieder mit Zügen besetzt, teilte die MVG auf Twitter mit, es komme jedoch weiter zu Ausfällen und Verspätungen. Die MVG rechnet damit, dass die Behinderung noch bis 9 Uhr andauert.

Wie die Polizei mitteilt, fand der Kabelbrand in einer Baugrube im Bereich der Grafinger Straße statt. Brandfander sollen nun die bislang unbekannte Brandursache ermitteln. Der Strom fiel nach Angaben der Stadtwerke am Freitagmorgen gegen 3.50 Uhr aus. Wie lange der Ausfall dauern wird, ist noch unklar. Die Stadtwerke teilten mit, die Reparatur könne "voraussichtlich" bis zum Mittag dauern.