In München-Laim ist es am Donnerstagvormittag wegen eines technischen Defekts zu einem Stromausfall gekommen. Das hat ein Pressesprecher der Stadtwerke München (SWM) mitgeteilt. Die Probleme begannen demnach um 11 Uhr und halten an. Welche Bereiche genau betroffen sind, ließe sich derzeit bisher nicht ermitteln, so der Sprecher. SWM-Mitarbeiter seien aber vor Ort, um das Problem zu beheben.