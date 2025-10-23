Zum Hauptinhalt springen

Technischer DefektStromausfall in Laim – Polizei regelt Verkehr

In München müssen Polizisten den Verkehr regeln – so wie bei einem Stromausfall vor vier Jahren (Archivbild).
In München müssen Polizisten den Verkehr regeln – so wie bei einem Stromausfall vor vier Jahren (Archivbild). (Foto: Matthias Balk/dpa)

Der Westen der Stadt ist teilweise ohne Strom – auch Ampeln sind betroffen.

In München-Laim ist es am Donnerstagvormittag wegen eines technischen Defekts zu einem Stromausfall gekommen. Das hat ein Pressesprecher der Stadtwerke München (SWM) mitgeteilt. Die Probleme begannen demnach um 11 Uhr und halten an. Welche Bereiche genau betroffen sind, ließe sich derzeit bisher nicht ermitteln, so der Sprecher. SWM-Mitarbeiter seien aber vor Ort, um das Problem zu beheben.

Der Stromausfall wirkt sich laut Polizei auch auf den Verkehr aus, mehrere Ampeln seien ausgefallen, sagte ein Sprecher. Betroffen seien etwa die Elsenheimer Straße und die Agnes-Bernauer-Straße. Polizisten regeln den Verkehr.

