Von Julian Hans und Julian Limmer

Nach dem großen Stromausfall in München sollen die verbliebenen Haushalte möglichst rasch wieder ans Netz angeschlossen werden. Aufgrund der großen Schäden rechneten die Stadtwerke damit, dass sich die Arbeiten für eine zumindest provisorische Versorgung bis weit in den Samstagvormittag ziehen könnten. Der Strom war nach einem Feuer am frühen Freitagmorgen in etwa 20 000 Haushalten ausgefallen.

Am Abend teilte die Münchner Feuerwehr dann mit, dass zwei Akutbetreuungsstellen eingerichtet worden sind, wo Betroffene Hilfe bekommen können, etwa heißes Wasser, bei Bedarf auch Essen oder eben Strom. Diesen beiden Stellen befinden sich im Schulzentrum in der Quiddestraße 4 und im Berufsbildungszentrum, Orleansstraße 46. Zwei weitere Anlaufstellen gib es, wenn jemand dringend elektronische Geräte aufladen muss, diese befinden sich auf Supermarktparkplätzen in der Neumarkterstraße 64 und in der Balanstraße 50.

Die Polizei nahm schon bald danach Ermittlungen wegen Brandstiftung auf. Anhand des Brandbildes könne nicht ausgeschlossen werden, dass das Feuer auf einer Baustelle der Stadtwerke München (SWM) vorsätzlich gelegt wurde, teilte Polizeisprecher Andreas Franken am Freitagnachmittag mit. Zuvor hatten Brandfahnder der Münchner Polizei gemeinsam mit Kriminaltechnikern des Landeskriminalamts den Brandort in der Grafinger Straße untersucht.

Die Polizei wollte am Freitag keine Angaben dazu machen, ob es Zusammenhänge zu früheren Brandanschlägen auf Sendemasten und Kabelstränge im Stadtgebiet geben konnte. In den vergangenen zwei Jahren hatten immer wieder Leitungen und Sendemasten von Kabelnetzbetreibern und Mobilfunkanbietern in München gebrannt. Auch diesmal war ein Anbieter betroffen: Viele Vodafone-Kunden hatten zwar Strom, aber kein Internet. Ein Unternehmenssprecher gab als Ursache an, dass eine Betriebsstelle in der Nähe des Ostbahnhofs seit dem Morgen ohne Strom sei.

Die Feuerwehr war um kurz vor vier Uhr in der Früh in die Haager Straße gerufen worden. Passanten hatten erst ein lautes Knistern und dann einen Knall aus einer Baugrube vernommen. Dort liegt derzeit eine unterirdische Stromtrasse frei. Als das Sonderlöschmittelfahrzeug am Brandort eintraf, loderten die Flammen bereits hoch. Die Einsatzkräfte konnten den Brand mit einer Mischung aus Wasser und Schaum schnell löschen - ein zusätzlich vergrößerter Sicherheitsabstand schützt die Kollegen nach Darstellung eines Feuerwehrsprechers dabei vor einem Stromschlag.

Bevor die Brandermittler sich den Schaden ansehen konnten, dauerte es allerdings noch mehr als zwei Stunden, bis die Leitungen spannungsfrei waren, erklärte ein Sprecher der Polizei. Derweil regelten die Kollegen der Verkehrspolizei an acht Kreuzungen den Verkehr, weil die Ampeln ausgefallen waren. Zwischenzeitlich waren 20 Ampeln nicht in Betrieb, Unfälle habe es deswegen keine gegeben, teilte die Münchner Polizei mit. Die Feuerwehr selbst musste in der Feuerwach 5 das Notstromaggregat anwerfen und blieb damit nach eigener Auskunft uneingeschränkt einsatzbereit.

Bis zum Nachmittag konnten die Stadtwerke nach und nach etwa 6000 Haushalte wieder ans Netz bringen, indem Strom über andere Knotenpunkte zugeschaltet wurde. Man hoffe, dass am Wochenende wieder alle Kunden versorgt seien, notfalls mit Zwischenlösungen, sagte ein SWM-Sprecher.

Durch den Stromausfall waren nicht nur Angestellte im Home-Office ohne Internet, bei Lebensmittelhändlern und Gastronomen tauten die Kühltruhen auf, elektronische Kassen funktionierten nicht. Apotheken mussten Medikamente entsorgen, weil die Kühlung unterbrochen war. Apotheken wie die Stern-Apotheke in der Baumkirchner Straße gerieten in Schwierigkeiten mit ihren Corona-Tests. Im Gebäude gab es kein Licht, also wurden die Tests nach draußen verlegt. Weil er keine E-Mail empfangen könne, müsse jedes Testergebnis händisch auf Blatt notiert werden, klagt Apotheker Michael Wilhelm. "Kühlware lagert normalerweise zwischen zwei und acht Grad, heute Morgen hatten wir 14 Grad." Insulin und Impfstoffe verdarben, er musste Ware im Wert von rund 7500 Euro wegwerfen.

Hinter den Brandanschlägen auf Sendemasten und Datenleitungen hatte die Polizei in den vergangenen Jahren linke Extremisten vermutet. Am Freitag wollte der Polizeisprecher sich zur Motivation der möglichen Brandstifter nicht festlegen. "Die Ermittlungen werden offen geführt", sagte Franken. Zeugen, die etwas beobachtet haben, was im Zusammenhang mit dem Brand stehen könnte, werden gebeten, sich an die nächste Dienststelle zu wenden oder die Nummer 29 10-0 anzurufen.