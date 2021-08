"Brandstiftung ist nicht ausgeschlossen." Das sagte am Mittwoch eine Münchner Polizeisprecherin zum Millionen-Feuer an der Kies-Förderanlage der Firma Glück am Forst Kasten. Auch wenn offiziell weiter "in alle Richtungen" ermittelt wird: Die HInweise auf einen Anschlag häufen sich, zumal die kilometerlange Anlage am Dienstagmorgen gar nicht in Betrieb gewesen ist. Außerdem wurde das Förderband erst kürzlich erneuert.

Deshalb ist neben den Brandermittlern auch der Staatsschutz in den Fall eingeschaltet. Die Experten vom Kommissariat 43 "haben die Lauscher offen", hieß es. Im Mai hatte ein Brandanschlag im Münchner Osten die Stromversorgung lahmgelegt. In einem Bekennerschreiben wurden damals die Pläne für Rodungen und Kiesabbau im Forst Kasten als Motiv für den Anschlag genannt. Die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET) ist aktuell noch immer mit der Auswertung und Analyse des Bekennerbriefs befasst.