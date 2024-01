In München wird bis Ende Januar erneut Streusalz auf Geh- und Radwegen wegen der anhaltenden Glätte eingesetzt. Bis einschließlich 31. Januar dürfen städtische Straßenreinigung und Anlieger auf Natriumchlorid zurückgreifen, um die Wege frei von Eis zu bekommen, teilte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Donnerstagvormittag mit. Die niedrigen Temperaturen hätten in den vergangenen Tagen gefährliche Glatteisfläche entstehen lassen, die teils nur noch mit Streusalz entfernt werden können, so Reiter: "Hier geht die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger vor!"