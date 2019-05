7. Mai 2019, 20:38 Uhr München Streitkultur

Anne Will spricht vor Studenten über ihre Arbeit

Von Jakob Wetzel

Sie achte schon auf eine gute Gesprächskultur, sagt Anne Will. Sie suche für Ihre Sendung zwar Streitfragen aus - aber es müsse dann doch nicht zugehen wie bei den Kesselflickern. Die Fernseh-Journalistin hat sich am Dienstagabend in München den Fragen von Moderatorin Karoline Meta Beisel (SZ) sowie von etwa 700 Studentinnen und Studenten gestellt. Das Institut für Kommunikationswissenschaft der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) hatte sie mit der Süddeutschen Zeitung und jetzt.de in die Große Aula der Universität eingeladen, um letztlich über ihre eigene Arbeit zu diskutieren.

Bei "Anne Will" treffen sich Ministerpräsidenten mit Nachwuchs-Politikern und Klima-Aktivisten mit Industrie-Bossen und streiten vor einem Millionenpublikum. Und manchmal schreite sie dabei ein, sagt Will. Etwa, wenn Männern Frauen wiederholt ins Wort fallen. "Das ist eine Unsitte." Fehler hätten sie auch gemacht, räumt Will ein: Sie hätten früher zu stark auf Themen gesetzt, die auf den Titelseiten der großen Zeitungen stehen. Jetzt konzentrierten sie sich stärker auf die Themen, die sie selbst in der Redaktion für wirklich wichtig hielten. Klimaschutz etwa: Sie moderiere ihre Talkshow seit 2007, sagte Will. "Aber Klimaschutz-Fragen sind bei uns noch nie gelaufen. Die Menschen haben das nicht geguckt. Das hat einfach keinen interessiert." Das ändere sich jetzt. Die Sendung zuletzt mit Greta Thunberg hätten 4,5 Millionen Menschen gesehen. Das sei eine ihrer zuschauerstärksten Sendungen überhaupt gewesen.