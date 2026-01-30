Zum Hauptinhalt springen

Streit um Zulassung der WirteMünchen hält an der Zeltvergabe beim Oktoberfest fest

Lesezeit: 4 Min.

Wer bekommt die Zelte auf dem Oktoberfest? Um diese Frage ist ein Streit entbrannt.
Wer bekommt die Zelte auf dem Oktoberfest? Um diese Frage ist ein Streit entbrannt. (Foto: Wolfgang Maria Weber/Imago)

Können sich die Wiesn-Brauereien ihre Wirte selbst aussuchen? Diese Frage beantworten das Wirtschaftsreferat und ein Experte für Vergaberecht gleichermaßen im Sinne der Stadt. Wie sie ihre Auffassung begründen.

Von Sebastian Krass

Welche Wirtin oder welcher Wirt bekommt ein Festzelt auf dem Oktoberfest – und wer bleibt bei diesem Millionengeschäft außen vor? Das ist eine Frage, die in München seit Jahrzehnten Gegenstand von Diskussionen, Unterstellungen und juristischen Kämpfen ist.

Zur SZ-Startseite

SZ-Test
:Das sind die besten Krapfen Münchens

Zwei Expertinnen verkosten für die Süddeutsche Zeitung 22 Krapfen: Manche sind arge Zumutungen – und der Testsieger überrascht schließlich alle.

SZ PlusVon SZ-Autorinnen und SZ-Autoren

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite