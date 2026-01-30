Welche Wirtin oder welcher Wirt bekommt ein Festzelt auf dem Oktoberfest – und wer bleibt bei diesem Millionengeschäft außen vor? Das ist eine Frage, die in München seit Jahrzehnten Gegenstand von Diskussionen, Unterstellungen und juristischen Kämpfen ist.
Können sich die Wiesn-Brauereien ihre Wirte selbst aussuchen? Diese Frage beantworten das Wirtschaftsreferat und ein Experte für Vergaberecht gleichermaßen im Sinne der Stadt. Wie sie ihre Auffassung begründen.
Von Sebastian Krass
