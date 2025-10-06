Unruhe um den geplanten Verkauf der von René Benkos Signa als Bauruine hinterlassenen Alten Akademie in der Münchner Fußgängerzone: Neben dem bereits öffentlich bekannten Angebot der milliardenschweren Heinz Hermann Thiele Familienstiftung gemeinsam mit der Hammer AG gibt es nach SZ-Informationen einen zweiten Interessenten, der nicht zum Zuge gekommen ist, obwohl er ein etwas höheres Angebot abgegeben hat.
Benko-Immobilie in MünchenNeuer Interessent für die Alte Akademie droht mit Klage
Lesezeit: 4 Min.
Für die Benko-Ruine in Münchens Fußgängerzone gibt es bereits ein Angebot der Thiele-Stiftung und Hammer AG. Nun bietet offenbar der Unternehmer Erich Schwaiger mit - und will den Freistaat in die Pflicht nehmen. Im Spiel ist auch ein ehemaliger CSU-OB-Kandidat.
Von Sebastian Krass
Architektur:Was die "Alte Akademie" so besonders macht
Der Freistaat liefert die geschichtsträchtigen Gemäuer in der Fußgängerzone dem Gewinnstreben eines Investors aus. Doch die Aura ist schon lange weg.
Lesen Sie mehr zum Thema