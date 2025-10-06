Für die Benko-Ruine in Münchens Fußgängerzone gibt es bereits ein Angebot der Thiele-Stiftung und Hammer AG. Nun bietet offenbar der Unternehmer Erich Schwaiger mit - und will den Freistaat in die Pflicht nehmen. Im Spiel ist auch ein ehemaliger CSU-OB-Kandidat.

Unruhe um den geplanten Verkauf der von René Benkos Signa als Bauruine hinterlassenen Alten Akademie in der Münchner Fußgängerzone: Neben dem bereits öffentlich bekannten Angebot der milliardenschweren Heinz Hermann Thiele Familienstiftung gemeinsam mit der Hammer AG gibt es nach SZ-Informationen einen zweiten Interessenten, der nicht zum Zuge gekommen ist, obwohl er ein etwas höheres Angebot abgegeben hat.