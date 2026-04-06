Ein zunächst verbaler Streit ist am Freitagabend zu einem versuchten Tötungsdelikt eskaliert. Wie die Polizei berichtet, seien zwei Männer im Alter von 54 und 45 Jahren in einer Bar am Vogelweideplatz in Bogenhausen gegen 20.35 Uhr in Streit geraten. Dieser habe sich nach ersten Erkenntnissen zu einer körperlichen Auseinandersetzung entwickelt.