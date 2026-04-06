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BogenhausenStreit in einer Bar eskaliert: Mann durch Glas schwer verletzt

Die Polizei ermittelt gegen den Angreifer.
Die Polizei ermittelt gegen den Angreifer. Julian Stratenschulte/dpa

Ein Mann verletzt seinen Kontrahenten schwer am Hals. Das Opfer muss ins Krankenhaus, die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Ein zunächst verbaler Streit ist am Freitagabend zu einem versuchten Tötungsdelikt eskaliert. Wie die Polizei berichtet, seien zwei Männer im Alter von 54 und 45 Jahren in einer Bar am Vogelweideplatz in Bogenhausen gegen 20.35 Uhr in Streit geraten. Dieser habe sich nach ersten Erkenntnissen zu einer körperlichen Auseinandersetzung entwickelt.

Der Jüngere der Männer habe mit einem Glas in Richtung des Älteren geschlagen und diesen schwer am Hals verletzt, so die Polizei. Der 54-Jährige sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Tatverdächtige befinde sich in Untersuchungshaft. Die Polizei bittet Zeugen der Auseinandersetzung, sich unter 089/2910-0 zu melden.

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