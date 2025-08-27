Zum Hauptinhalt springen

MilbertshofenStreit um Marihuana-Rauch: Teenager bedroht Mann mit Tierabwehrspray

Die Polizei schickte zehn Streifen nach Milbertshofen, wo eine Bedrohungssituation auf die Beamten wartete (Symbolbild).
Die Polizei schickt zehn Streifenwagen nach Milbertshofen. Der mutmaßliche Täter ist den Beamten schon bekannt.

Vermutlich an Marihuana-Rauch hat sich am Dienstagabend in Milbertshofen ein Streit zwischen zwei Jugendlichen und einem Erwachsenen entzündet. Im Zuge der Auseinandersetzung habe ein 18-Jähriger ein Tierabwehrspray gezogen und damit einen 38-Jährigen bedroht, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Als der Ältere flüchtete, habe ihn der Jüngere verfolgt und erneut bedroht. Dem 38-Jährigen gelang es letztlich, die Polizei zu verständigen.

Die schickte etwa zehn Streifenwagen zum Ort des Geschehens, einem Innenhof nahe der Ingolstädter Straße. Bei der Fahndung wurden der 18-Jährige und ein 17 Jahre alter Begleiter angetroffen und vorläufig festgenommen. Das Tierabwehrspray wurde später an der Wohnanschrift des wegen Drogendelikten und Körperverletzung bereits polizeibekannten 18-Jährigen sichergestellt. Er wurde wegen der Bedrohung angezeigt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei habe der 38 Jahre alte Münchner die Teenager in dem Innenhof angesprochen, weil sie Marihuana geraucht haben sollen. Die genaue Ursache und der weitere Verlauf des Streits werden vom Kommissariat 26 der Münchner Kripo noch ermittelt.

