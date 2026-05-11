Schnittverletzungen am Hals – ein Fall für die Münchner Mordkommission: Wegen eines versuchten Tötungsdelikts in der Goethestraße in der Nacht auf Sonntag laufen momentan Ermittlungen. Die Polizei fahndet nach dem noch unbekannten Täter.

Die zugrunde liegende Tat geschah der Polizei zufolge am Sonntag gegen 1.15 Uhr. Ein 29-jähriger Mann geriet demnach mit einem Unbekannten in Streit. Ein Bekannter beobachtete die Auseinandersetzung, auch, dass der 29-Jährige Schnittwunden am Hals erlitt. Daraufhin ging er dazwischen und trennte die beiden.

Der Verletzte und sein Bekannter fuhren dann mit einem Taxi zu einer Wohnung. Der Taxifahrer, dem die Verletzungen aufgefallen waren, verständigte die Polizei; der 29-Jährige kam in ein Krankenhaus.

Die Beteiligten sind aus der Betäubungsmittel-Szene polizeibekannt. Nun suchen die Ermittler Zeugen, die Beobachtungen zum Tatverdächtigen gemacht haben oder den Tatverlauf schildern können.