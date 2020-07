Streit mit abgebrochenen Glasflaschen - zwei Verletzte am Monopteros

Von Julian Hans

Bei einem Streit zwischen Jugendgruppen haben drei 14, 16 und 17 Jahre alte Schüler am Montagabend im Englischen Garten mehrere Altersgenossen mit abgebrochenen Glasflaschen bedroht. Der Konflikt sei nach 23 Uhr auf der Karl-Theodor-Wiese unterhalb des Monopteros ausgebrochen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach hätten alle drei Tatverdächtigen umherliegende Glasflaschen aufgehoben, sie zerbrochen und dann gegen die Gruppe mit mehr als einem Dutzend Jugendlichen gerichtet.

Ein 17-Jähriger versuchte, einem der drei die zerbrochene Flasche abzunehmen und wurde dabei an der Hand verletzt. Einer der drei Angreifer schlug außerdem einem 18-Jährigen eine der zerbrochenen Glasflaschen auf den Hinterkopf. Der 18-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei brachte die Tatverdächtigen auf die Inspektion in Schwabing. Der 14-Jährige und der 17-Jährige wurden ihren Eltern übergeben. Der 16-Jährige lebt in einer betreuten Wohngruppe. Alle Beteiligten waren betrunken.